Cause animale : pour Brigitte Bardot, Emmanuel Macron est «un président en marche arrière»

La militante de la cause animale Brigitte Bardot est «désespérée». Si elle regrette qu'après 45 ans de combat, elle n'arrache aucune victoire aux gouvernements, elle en veut particulièrement à Emmanuel Macron de ne pas répondre à ses lettres.

La célébrissime ancienne actrice française Brigitte Bardot n'a pas mâché ses mots à l'égard du locataire de l'Elysée. Interrogée sur Europe 1, le 24 février, l'inépuisable militante de la cause animale a livré son sentiment sur Emmanuel Macron, chef d'Etat et fondateur du mouvement d'En Marche ! – désormais La République en marche (LREM), parti de la majorité présidentielle. «C'est un président en marche arrière pour ce qui est de la protection animale», s'offusque-t-elle. Et d'argumenter : «Il a de nouveau mis à l'honneur les chasses présidentielles à Chambord, alors que Jacques Chirac les avait abolies». Selon la star française, le président de la République française n'a tout simplement «pas beaucoup d'empathie pour les animaux.»

Si elle avoue être «désespérée» par le fait qu'«après 45 ans de combat», elle ne décroche «pas la moindre victoire des gouvernements successifs», elle semble considérer l'attitude du président de la République actuel à son égard comme la goutte faisant déborder le vase.

«J'ai écrit quatre lettres à Emmanuel Macron et je n'ai jamais eu de réponse. C'est la première fois qu'un président ne répond pas à mes courriers», s'indigne-t-elle. Quant à l'actuel ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, elle ne lui porte guère de meilleurs sentiments. «Nicolas Hulot très décevant, il n'a rien dit, il n'a pas réagi vis-à-vis de la reprise de ces chasses présidentielles. Et il continue à vouloir faire tuer des loups», regrette-t-elle.

Fin décembre, Brigitte Bardot avait déjà critiqué publiquement l'action d'Emmanuel Macron sur la thématique qui lui tient à cœur : «La cause animale est la cinquième roue du carrosse présidentiel ! J'en ai marre !», s'était-elle alors exclamée.

Sa nouvelle lettre ouverte au #gouvernement français vient appuyer le lancement d'une campagne contre le commerce de la fourrure. #France#Bardot#animauxhttps://t.co/3xFtsdLnRo — RT France (@RTenfrancais) 27 décembre 2017

Dans sa lettre ouverte du 27 décembre, la passionaria des bébés phoques avait dressé une liste des pays européens ayant interdit la chasse à courre, l'abattage des animaux sans étourdissement, le gavage des oies et des canards, l'exploitation des animaux dans les cirques et l'élevage pour la fourrure... Puis elle, s'était interrogée : «Et la France ?». La réponse de l'Elysée à ce sujet n'est, semble-t-il, pas à l'ordre du jour.

