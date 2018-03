Le producteur Dominique Besnehard veut «gifler» Caroline de Haas – et reçoit une volée de bois vert

Dominique Besnehard a suscité une vive polémique en déclarant sur CNews, à propos de Caroline de Haas : «J'ai envie de la gifler». La militante féministe avait récemment estimé qu'«un homme sur deux ou sur trois était un agresseur».

«Alors que je suis féministe, que j'ai un rapport avec les femmes extraordinaires, quand je vois certaines journalistes qui disent qu'un homme sur trois est un prédateur... Caroline de Haas, là, moi j'ai envie de la gifler». Cette tirade est l'oeuvre de Dominique Besnehard, producteur, agent de stars et ancien conseiller de l'ancienne candidate socialiste à la présidentielle, Ségolène Royal. Dominique Besnehard est donc visiblement remonté contre les récents propos polémiques de la militante féministe Caroline de Haas, tenus le 14 février. Celle-ci avait avait déclaré, alors, qu'«un homme sur deux ou sur trois était un agresseur».

Diffusée sur CNews le 2 mars, la déclaration de Dominique Besnehard n'est évidemment pas passé inaperçue auprès des téléspectateurs et internautes. D'autant plus que le journaliste face à lui, le célèbre Jean-Pierre Elkabbach, a semblé cautionné le propos en répondant avec sourire : «Il n'est pas impossible que vous ne soyez pas le seul.»

L'échange a choqué, notamment, le député de La France insoumise (LFI) Alexis Corbière, se permettant un jeu de mot sur Twitter : «Ce dialogue est aussi honteux que sidérant. Du Besnehard... core de caniveau. Et pour l'autre, on a juste envie de dire une nouvelle fois :"Mais taisez-vous Elkabbach !"»

Du #Besnehard.. core de caniveau. Et pour l'autre, on a juste envie de dire une nouvelle fois :"Mais taisez-vous #elkabbach !" https://t.co/CLNZGsl6yH — Alexis Corbière (@alexiscorbiere) 2 mars 2018

Le militant politique pro-Macron et entrepreneur Xavier Alberti y voit également un «dialogue hallucinant».

Dialogue hallucinant:#Besnehard: "Quand je vois certaines journalistes qui disent 1 homme sur 3 est un prédateur, Caroline De Haas là, j'ai envie de la gifler".#Elkabbach : "Il n'est pas impossible que vous ne soyez pas le seul. Un jour ou l'autre il faudra qu'elle s'explique". pic.twitter.com/kAUgvHDoLS — Xavier Alberti (@xavier_alberti) 2 mars 2018

La journaliste politique Valérie Trierweiler se demande quant à elle : «Dominique Besnehard osera-t-il porter ce soir à la cérémonie des César le ruban blanc contre les violences faites aux femmes, lui qui "a envie de gifler" une femme qui se bat pour la cause des femmes ?».

Juste une question: Dominique Besnehard osera-t-il porter ce soir à la cérémonie des Césars le ruban blanc contre les violences faites aux femmes, lui qui « a envie de gifler » une femme qui se bat pour la cause des femmes ? https://t.co/LBNJ3ltcPS — Valerie Trierweiler (@valtrier) 2 mars 2018

Et la réponse est oui. Présent lors de la cérémonie des César le soir même, Dominique Besnehard a bel et bien arboré un ruban blanc pour soutenir la cause des femmes face au sexisme. Il n'a, par conséquent, pas échappé aux critiques sur sa posture possiblement contradictoire. «Après [...] son envie de gifler une femme, monsieur Besnehard porte le ruban blanc censé annoncer son aversion pour le sexisme et les violences faites aux femmes. Tout va bien», ironise l'ex-journaliste et présidente de la fondation Nicolas Hulot, Audrey Pulvar.

Et donc, après avoir publiquement fait part de son envie de gifler une femme, monsieur #Besnehard porte le ruban blanc censé annoncer son aversion pour le sexisme et les violences faites aux femmes.. Tout va bien. #Cesar2018pic.twitter.com/BTXETFoPu9 — Audrey PULVAR (@AudreyPulvar) 2 mars 2018

Cible des propos de Dominique Besnehard, Caroline de Haas a annoncé à l'AFP porter plainte. Par ailleurs, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a été saisi d'une centaine de plaintes de téléspectateurs. «Le CSA a reçu une centaine de saisines concernant cette séquence. Le dossier sera examiné prochainement», a informé sur Twitter la conseillère du CSA Sylvie-Pierre Brossolette.

Bonjour, le @csaudiovisuel a reçu une centaine de saisines concernant cette séquence. Le dossier sera examiné prochainement. — Sylvie Pierre-Brossolette (@SPBrossolette) 2 mars 2018

«Et moi comment dois-je prendre sa réflexion anti-homme», s'indigne Dominique Besnehard

La polémique prenant de l'ampleur, Dominique Besnehard a tenté de se justifier. «Il paraît que toutes les féministes ne sont pas contentes après moi suite à ma réflexion sur Caroline de Haas», a écrit le producteur sur sa page Facebook. «Et moi comment dois-je prendre sa réflexion anti-homme. Un homme sur 3 est un prédateur ?! [...] Le sectarisme contre les hommes m'est insupportable», a-t-il ajouté.

«C'était une boutade», a de son côté réagi Jean-Pierre Elkabbach sur France Info. «Je suis hostile à la violence. On devrait garder de l'humour. En matière de féminisme, je n'ai aucune leçon à recevoir», a-t-il insisté.

