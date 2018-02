Insultée de «grosse truie noire venue d'Afrique», une députée LREM porte plainte pour racisme

Originaire du Togo, la députée LREM Laetitia Avia a fait savoir qu'elle déposerait plainte après avoir reçu une lettre anonyme contenant de violentes insultes racistes et des menaces de mort.

«28 février 2018. Aujourd’hui j’ai reçu une lettre d’un racisme inouï, ponctué d’une menace de mort. Je déposerai plainte», a tweeté la députée La République en marche (LREM) Laetitia Avia, joignant une photographie du courrier reçu.

«Ce n'est pas une grosse truie noire venue d'Afrique qui va se permettre de se mêler de la vie des Français. Votre passage dans les médias nous donne la nausée», peut-on lire dans la lettre anonyme.

«Vous feriez mieux de vous mettre au travail chez le peuple retardé d'Afrique qui ne pense qu'à soutirer de l'argent à la France. L'Afrique avait des atouts mis en valeur par les colons que l'on a chassés pour retourner dans le néant de leur fainéantise», est-il encore écrit.

Menaçant, l'auteur poursuit : «L'Africain est à mi-chemin entre le singe et l'homme. Compte tes jours, on va s'occuper de toi.»

28 février 2018. Aujourd’hui j’ai reçu une lettre d’un racisme inouï, ponctué d’une menace de mort.

Je déposerai plainte. #NeRienLaisserPasserpic.twitter.com/c0yuRNxLPu — Laetitia Avia (@LaetitiaAvia) 28 février 2018

«Je n'ai jamais subi une attaque d'un tel racisme. Et on me menace de mort. On ne peut pas laisser passer ça», a déploré la députée originaire du Togo, citée par l'AFP.

Le président de l'Assemblée national François de Rugy a assuré Laetitia Avia de son «soutien absolu», dénonçant «l'abjection du propos raciste» et «la lâcheté de l'anonymat».

Comme souvent, l'abjection du propos raciste va de pair avec la lâcheté de l'anonymat. Chère @LaetitiaAvia, je sais exprimer le sentiment de l'ensemble de nos collègues députés en t'adressant un soutien absolu. Et, à titre personnel, mon amitié. https://t.co/nfkn5wzbmg — François de Rugy (@FdeRugy) 28 février 2018

«Racisme et sexisme inadmissibles dans la République française ! Rien ne justifie une telle violence», a pour sa part tweeté la secrétaire d'Etat chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes Marlène Schiappa.

Racisme et sexisme inadmissibles dans la République française !

Rien ne justifie une telle violence.

Fière qu’en 2018 une jeune femme talentueuse (et Noire, et alors ?) puisse être députée et responsable d’un grand parti.

Soutien à mon amie @LaetitiaAviahttps://t.co/GjA3ZF4G30 — MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) 28 février 2018

Lire aussi : Conduire des élus, un métier risqué ? Une députée LREM aurait mordu un chauffeur de taxi