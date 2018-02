Jean-Marie Le Pen «se caille les miches» et raille «ceux qui dénoncent le réchauffement climatique»

Les rudes températures frappant le territoire français ne sont pas sans avoir affecté le président d'honneur du Front national, qui a jugé «désespérés», sur Twitter, «ceux qui dénoncent le réchauffement climatique».

«Brrr brrr on se caille les miches !», s'est exclamé trivialement, sur Twitter, le toujours président d'honneur du Front national (FN), Jean-Marie Le Pen, le 24 février. Et l'inconfort du «menhir» risque d'empirer : des masses d'air froid intenses venues de Sibérie arrivent sur le territoire français le 25 février – un phénomène connu sous le nom de «Moscou-Paris». Météo France prévoit ainsi entre le 26 et le 28 février des minimales de -6°C à -10°C sur une grande moitié Est du pays (hors Méditerranée) – des températures inhabituelles aussi tard dans la saison...

Toutefois, Jean-Marie Le Pen ne s'est pas borné à constater la rigueur de la météo, ajoutant un commentaire d'ordre plus politique : «Ceux qui dénoncent le réchauffement climatique sont désespérés.»

Brrr brrr on se caille les miches ! Ceux qui dénoncent le réchauffement climatique sont désespérés. — Jean-Marie Le Pen (@lepenjm) 24 février 2018

Dans un tweet de janvier 2017, déjà, le cofondateur du FN plaisantait à ce sujet : «Sans le réchauffement climatique on mourrait de froid !»

Sans le réchauffement climatique on mourrait de froid ! — Jean-Marie Le Pen (@lepenjm) 16 janvier 2017

Un mois plus tard, sur Twitter toujours, Jean-Marie Le Pen s'exprimait sur le sujet de manière plus grave : «Les campagnes sur le réchauffement climatique anthropique sont une arnaque géante ! Je ne crois pas au réchauffement anthropique de la Terre.»

Les campagnes sur le réchauffement climatique anthropique sont une arnaque géante! Je ne crois pas au réchauffement anthropique de la Terre. — Jean-Marie Le Pen (@lepenjm) 18 février 2017

Un point de vue réitéré encore récemment : le 20 février 2018, à L'Express, l'ancien dirigeant de parti confiait ne pas croire que le réchauffement climatique «soit principalement dû à l'activité humaine».

