Raciste, la Licra ? Un dessin en référence à l'affaire Mennel enflamme Twitter

Parangon de l'antiracisme, la Licra a fait un sérieux faux pas aux yeux des internautes : l'association a diffusé sur son compte Twitter une caricature en référence à l'affaire Mennel qui véhicule selon eux des préjugés racistes.

La Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (Licra) a-t-elle perdu de vue sa mission le temps d'un dessin ? L'association a publié le 23 février sur son compte Twitter une caricature en référence à l'affaire Mennel – cette jeune femme qui a quitté l'émission The Voice après que ses déclarations prêtant le flanc à la polémique sur les attentats ont refait surface – qui n'est vraiment pas du goût de tous.

Le message, depuis supprimé, a en effet créé une vague d'indignation sur les réseaux sociaux, nombre d'internautes estimant que la Licra véhiculait à travers celui-ci des préjugés racistes. Le dessin en question représente une femme voilée indiquant à un terroriste vouloir retourner en France car elle «est sélectionnée pour le prochain casting du Loft». «T’as pensé à effacer tous tes tweets en faveur de Daesh?», lui rétorque le terroriste.

«Votre mission est de combattre les préjugés racistes. Tous. Pensez-vous vraiment que c'est ce que vous faites avec ce genre de dessin ? Reprenez-vous», a ainsi lancé le député de la République en marche Aurélien Taché.

Maniant le sarcasme, un internaute s'est pour sa part déclaré «pas choqué par ce dessin du journal Rivarol».

Certains en ont profité pour rappeler des caricatures diffusées précédemment par l'association et qui avaient déjà suscité la polémique. Et de juger sans concessions son «antiracisme para-étatique» qui serait «raciste, islamophobe et négrophobe».

D'autres ont regretté que Licra soit financée par l'Etat pour relayer des idées racistes alors qu'elle prétend les combattre depuis 1927.

Ligue internationale CONTRE le racisme et l'antisémitisme... en théorie.



Avec humour, un dernier internaute a noté que l'association soutient être antiraciste depuis 1927, sans préciser jusqu'à quand.

