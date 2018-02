Evacuation surprise de la ZAD de Bure : 500 gendarmes ont délogé les occupants antinucléaires

Les quelques occupants de la ZAD du bois Lejuc à Bure protestent depuis deux ans contre l’installation d’un site d'enfouissement de déchets nucléaires. Ils ont été expulsés par un escadron de 500 gendarmes au petit matin le 22 février.

Le gouvernement ne veut pas d’un Notre Dame-des-Landes bis. A 6h25 a été donné le coup d’envoi de l'expulsion de la ZAD protestant contre le projet de site d’enfouissement de déchets nucléaires Cigéo dans le bois Lejuc de Bure (Meuse). Une opération qui aura été difficile à réaliser sur le site proche de Nantes mais qui signifie un retour à l'ordre pour le ministre de l'Intérieur. Pendant l'opération celui-ci a déclaré : «Nous ne voulons plus qu'il y ait en France des lieux de non-droit».

Gérard Collomb a notamment annoncé sur Twitter la venue des gendarmes pour déloger les occupants antinucléaires. 500 membres de forces de l'ordre étaient présents pour évacuer moins d'une cinquantaine de personnes mobilisées contre ce site géré par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra).

Sous l'autorité de la préfète de la Meuse, une opération menée par la @Gendarmerie a débuté ce matin à 6h15 visant à mettre fin à l’occupation illégale du Bois-Lejuc, site destiné au projet d’intérêt national Cigéo, situé nord de la commune de #Bure. — Gérard Collomb (@gerardcollomb) 22 février 2018

#Bure (55) Sous l'autorité de la préfète de la Meuse, une opération menée par la gendarmerie nationale a débuté ce matin à 6h15 visant à mettre fin à l’occupation illégale du #BoisLejuc#GendarmerieEnOpérationspic.twitter.com/dhQd4MRsJt — GendarmerieNationale (@Gendarmerie) 22 février 2018

Le projet Cigéo est d’intérêt national.

Nous avons agi pour faire respecter une décision de justice. Et je tiens à ce titre à saluer le professionnalisme des forces de la @Gendarmerie qui sont intervenues à l’aube.#Burepic.twitter.com/FXNebO9exf — Gérard Collomb (@gerardcollomb) 22 février 2018

Cette opération a lieu à la suite d'une décision rendue le 26 avril 2017 par le tribunal de grande instance de Bar-le-Duc qui avait ordonné «l'expulsion sans délai» «de tout occupant des terrains appartenant à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra)».

Lors des opérations, au moins cinq militants ont été interpellés. Quelques personnes s'étaient retranchées dans des cabanes en bois perchées dans des arbres à 20 mètres de hauteur.

#bure expulsion en cours du #boislejuc par des centaines de gendarmes. Des camarades sont toujours dans les arbres. Appel à rassemblement partout. pic.twitter.com/DLB1jMzMHV — Les ZIRAdiéEs (@ZIRAdies) 22 février 2018

Les gendarmes ont également délogé vers midi une trentaine de militants qui s'étaient barricadés dans une maison à proximité.

30 personnes toujours réfugiées dans le dortoir de la Maison de résistance envahie par les gendarmes. Des interpellations en cours à #Bure — Les ZIRAdiéEs (@ZIRAdies) 22 février 2018

Incrédulité des politiques opposés au projet

La rapidité et le caractère inattendu de l’opération sont d'autant plus étonnants que le secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire, Sébastien Lecornu, avait prévu de se rendre sur place dans l’après midi du 22 février, un déplacement qui ne laissait nullement présager d'une éventuelle évacuation le matin même.

🔴 Dans un État de Droit, les oppositions doivent s’exprimer de manière légale. Depuis ce matin le #BoisLejuc à #Bure est évacué des occupants illégaux. @gerardcollomb



🔴Je serai sur place dès aujourd’hui pour 48H pour rencontrer les Elus et acteurs du territoire. #Concertation — Sébastien LECORNU (@SebLecornu) 22 février 2018

L’expulsion et le projet ont provoqué la colère de plusieurs responsables politiques, comme le député de la France Insoumise Eric Coquerel.

Non à l’évacuation policière en cours de la Zad de #Bure#Cigeo alors qu’un recours pour illégalité est déposé contre le début des travaux de L’Andra, que des physiciens alertent sur les dangers de l’enfouissement & que comme à NDDL l’alternative n’est pas étudiée ! — Eric Coquerel (@ericcoquerel) 22 février 2018

Benoit Hamon, ancien candidat PS à la présidentielle de 2017 a déclaré sur France Info : «C'est la méthode Gérard Collomb : on l'aurait écouté, il aurait fait la même chose à Notre-Dame-des-Landes. Fort heureusement, personne ne l'a écouté, donc il se rattrape sur Bure en quelque sorte».

Le parti Europe Ecologie - les Verts a protesté, estimant que «cette évacuation, probablement illégale», intervenait «après des mois de surveillance, de harcèlement, d'acharnement judiciaire infondé, de répression violente».

Cette évacuation, probablement illégale, intervient après des mois de surveillance, de harcèlement, d'acharnement judiciaire infondé, de répression violente : les opposant•e•s sur place, dont la police sait tout de leur vie, n'ont pas à être traités comme des terroristes ! — EÉLV (@EELV) 22 février 2018

Les écologistes notent un paradoxe : l'illégalité invoquée pour déloger les zadistes est aussi du côté de l'Andra. «Où étaient les "forces de l'ordre" quand l'Andra faisait construire un mur autour d'un terrain qui ne lui appartenait pas ? Et quand l'Andra faisait ILLÉGALEMENT défricher le Bois Lejuc ?», a demandé EELV.

En effet, lorsque l'agence a défriché sept hectares de forêt en juin et juillet 2016 pour démarrer les travaux, elle n'a pas respecté les dates requises d'interdiction de défrichage de mars à juillet correspondant à la période de nidification des oiseaux. Elle a aussi édifié un mur de béton de 2 mètres de haut et de 3 kilomètres de long sans autorisation. Des associations et des militants ont donc assigné l'agence en référé et l'Andra a été condamnée le 1er août 2016 au TGI de Bar-le-Duc à cesser ses travaux et remettre les parcelles en état, un jugement confirmé en appel en mai 2017. EELV s'étonne donc que la police ne soit pas intervenue cette fois-là pour faire respecter la loi.

Un des anciens soutiens des opposants au site d'enfouissement de Bure est le ministre Nicolas Hulot, à l'époque président de sa fondation, ici en photo à Rennes il y a un an et demi.

Que contestent les occupants de ce bois ?

Au cœur du bois Lejuc devraient être réalisés différents destinés au stockage les déchets les plus radioactifs de France à 500 mètres sous terre. Le site pourrait accueillir 80 000 m3 de déchets dont 10 000 m3 hautement radioactif qui auraient une durée de vie de 100 000 ans. Ils seront vitrifiés puis refroidis à la Hague durant 40 à 50 ans puis scellés dans des cylindres de métal et conduits à Bure.

Après différentes études pour trouver un site, celui de Meuse-Haute-Marne a été choisi en 1998 pour l'implantation. Le chantier a commencé deux ans après par la construction d'un laboratoire souterrain d'analyse de roches en vue de l'enfouissement. En 2006, la solution de stockage retenue a été celle du «stockage réversible en couche géologique profonde». Les associations écologistes réfutent ce choix et Greenpeace France a parlé un «stockage réversible en subsurface».

Lire aussi : Notre-Dame-des-Landes : des zadistes montrent leurs fesses au passage de la préfète