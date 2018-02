«Altération de l'histoire» : l'élection d'une Jeanne d'Arc métisse enflamme la toile

Pour les fêtes johanniques du 29 avril et le défilé militaire du 8 mai, c'est une jeune métisse qui a été choisie pour représenter Jeanne d'Arc. Une décision qui a provoqué de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.

L'élection par le comité Jeanne d'Arc de Mathilde Edey Gamassou, une jeune métisse de 17 ans née d'un père béninois et d'un mère polonaise, pour représenter la pucelle d'Orléans lors des prochaines fêtes johanniques, n'a pas fait que des heureux.

Et voici #JeannedArc 2018, Mathilde, accompagnée de ses deux pages Oscar et Antoine! pic.twitter.com/6qmtSDs8Pd — Orléans Jeanne d'Arc (@orleans_jeanne) 19 février 2018

Sur les réseaux sociaux, nombre d'internautes ont critiqué un choix qu'ils jugent dénué de réalité historique, en raison de la couleur de peau de la jeune femme. «La révision et l'altération de l'histoire avancent à pas de géants», dénonce ainsi l'ancien cadre du Front national puis du Mouvement national républicain Jean-Yves Le Gallou.

La nouvelle Jeanne d'Arc d'Orléans est d'origine béninoise. La révision et l'altération de l'histoire avancent à pas de géant!https://t.co/p8ddiz1uue — Jean-Yves Le Gallou (@jylgallou) 20 février 2018

«Pourquoi pas? Si la diversité doit l'emporter sur la réalité historique», commente de son côté l'ancien magistrat Philippe Bilger, avant de préciser qu'il espérait qu'on ne représenterait «jamais le libérateur noir Toussaint Louverture par un visage pâle».

Une jeune métis va jouer Jeanne d'Arc lors des fêtes d'Orléans. Pourquoi pas? Si la diversité doit l'emporter sur la réalité historique. J'espère tout de même qu'on ne représentera jamais le libérateur noir #ToussaintLouverture par un visage pâle! @Le_Figaro — Philippe Bilger (@BilgerPhilippe) 22 février 2018

Une idée reprise sur un ton plus sarcastique par un internaute, qui s'imagine Gérard Depardieu interprétant l'ancien président sud-africain Nelson Mandela dans un film.

Hate de voir "Mandela le film" ou Mandela est joue par Depardieu. — Dr Kek (@DrKek1825) 20 février 2018

Autant de réflexions qui ont poussé le comité de sélection de la ville d'Orléans à rappeler les conditions à remplir pour pouvoir représenter Jeanne d'Arc lors des défilés du 29 avril et du 8 Mai. A savoir résider et être scolarisée dans la ville, donner de son temps pour les autres et être catholique pratiquante. «La couleur de peau n'est pas un critère», insiste Bénédicte Baranger, présidente de l'association dans des propos rapportés par Le Parisien. Et le maire d'Orléans Olivier Carré de soutenir que la jeune femme incarne parfaitement Jeanne d’Arc, car elle elle partage ses qualités : «son courage, sa foi et sa vision.»

Mathilde a été choisie par le jury:Ville. Armée,Clergé,les Jeanne œuvrant dans l’association.Seul critère:qu’en 2018 comme depuis 589 ans,le peuple d’Orléans célèbre Jeanne d’Arc par une jeune femme qui évoque son courage,sa foi et sa vision.Mathilde possède toutes ces qualités. — Olivier Carré (@olivier_carre) 21 février 2018

La secrétaire d'Etat Marlène Schiappa s'est invitée dans le débat, apportant son soutien à la jeune femme, avant de dénoncer les attaques de la «fachosphère» et d'affirmer que Jeanne d'Arc n'appartenait pas aux identitaires.

Tout mon soutien à Mathilde Edey Gamassou. #JeanneDarc n'appartient pas aux identitaires. L'Histoire de France non plus.

Je vois dès demain matin la @DILCRAH : la haine raciste de la fachosphère n'a pas sa place dans la République française. https://t.co/TkHhx74zts — MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) 21 février 2018

Mathilde Edey Gamassou n'a de son côté pas semblé être atteinte par la polémique : «Je me sens pleinement française. Je suis métisse, et alors ?»

