Un téléphone dans le vagin, une femme arrêtée après avoir volé pour 800 euros de parfums

Une ressortissante Algérienne a été arrêtée à Toulon avec son compagnon pour avoir dévalisé les rayons d'une boutique de parfum. Les policiers ont alors découvert qu'elle dissimulait un téléphone portable au plus profond de son intimité.

Selon Nice-Matin, la police a procédé le 12 février dernier à l'interpellation d'un couple dans le centre-ville du Lavandou (Var). L'homme et la femme en question venaient de dérober pas moins de 800 euros de parfums de marque. La brigade territoriale de Bormes pensait jusque-là qu'il s'agissait d'une affaire tout à fait banale.

Mais le couple, qui a ses habitudes dans la région d'Istres et voyage souvent à travers les départements de la côte d'Azur, réservait quelques surprises aux policiers. En effet, la femme, une Algérienne qui ne disposait pas de titre de séjour en règle, avait dissimulé un téléphone portable dans son vagin.

Deux jours plus tard, le couple comparaissait devant le tribunal correctionnel de Toulon pour vol en réunion. L'homme a de plus été reconnu coupable de conduite sans permis et usurpation d'identité. La femme, quant à elle, a été condamnée pour refus d'obtempérer et présence illégale sur le territoire – le mauvais usage d'un téléphone ne constituant pas un délit.

Le couple a écopé de 18 mois de prison ferme. La femme a également été frappée d'une interdiction de séjour sur le territoire français durant cinq ans.