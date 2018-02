Une pétition lancée pour demander l'arrêt de la construction de tours à Paris

Des associations de défense du patrimoine, des écologistes et le parti EELV défient Anne Hidalgo en lançant une pétition pour demander une consultation populaire sur la construction d'édifices de grande hauteur à Paris.

Les écologistes d'Europe-Ecologie-les Verts (EELV) et plusieurs associations de quartier, comme Les Frigos APLD 91 ou SOS Paris ont lancé une pétition, le 15 février, pour s’opposer à la construction de tours supplémentaires à Paris. Le président du groupe écologiste au conseil de Paris, David Belliard, en a fait la promotion sur son compte Twitter.

Les auteurs de cette pétition plaident pour des «espaces de respiration» et protestent contre les trois projets initiés sous la mandature de l’ancien maire de Paris, Bertrand Delanoé : la tour Triangle (XVe arrondissement), haute de de 180 mètres, la tour Duo (XIIIe arrondissement), composée de deux bâtiments de 115 et 175 mètres de haut, et le projet immobilier de la ZAC de Bercy-Charenton (XIIe arrondissement), dont l'une des tours devrait dépasser les 180 mètres. Si les deux premiers projets sont déjà lancés, le troisième n'a pas encore été définitivement acté.

Ils visent l’obtention de 5 000 signatures, un seuil qui oblige l'exécutif municipal de soumettre le sujet au vote du conseil de Paris.

Selon eux, «les tours ne sont jamais écologiques», à cause de «leur mauvais bilan carbone et énergétique, de leur fonctionnement et de leur durée de vie». Elles ne répondraient pas à la crise du logement dans la capitale, qui serait davantage liée au problème des résidences secondaires, des espaces vacants et aux 800 000 mètres carrés de bureaux vides. D’autant qu’ils affirment que ces édifices, majoritairement dédiés aux activités professionnelles, ne créeront pas de logement à Paris.

Les pétitionnaires estiment en outre qu’ils «défigurent» la capitale, et qu’il faudrait mettre l’accent sur de nouveaux espaces verts car «Paris est l’une des métropoles où la nature en ville est la moins présente».

Le 16 février, hasard du calendrier administratif, le préfet de Paris s’est opposé à la construction du futur siège social de Total, un projet de tour baptisée The Link, haute de 52 étages, soit 244 mètres de haut.

