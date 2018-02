Front national : Marine Le Pen n'exclut pas de céder sa place pour la présidentielle 2022

La présidente du Front national, Marine Le Pen, a assuré qu'elle pourrait soutenir un autre candidat qu'elle-même au sein du FN pour l'élection présidentielle de 2022 si ce dernier était «mieux placé» qu'elle pour mener le parti à la victoire.

Un autre candidat frontiste à la prochaine présidentielle que Marine Le Pen est-il envisageable ? Oui, selon l'actuelle dirigeante du parti elle-même.

Si les adhérents du FN considèrent qu'il y a quelqu'un de mieux placé que moi, ça ne me pose aucun problème. Aucun problème. Moi je me bats pour des idées

«Au prochain congrès [qui] précédera la présidentielle, le président du Front national élu sera le candidat à la présidentielle», a déclaré la finaliste de la présidentielle 2017, lors du «rendez-vous politique» de l'Association de la presse étrangère le 15 février. «Si je suis la mieux placée pour porter nos idées et pour rassembler autour de moi, je le serai. Si les adhérents du Front national (FN) considèrent qu'il y a quelqu'un de mieux placé que moi, ça ne me pose aucun problème. Aucun problème. Moi je me bats pour des idées. Je ne me bats pas pour ma carrière personnelle», a ajouté la dirigeante frontiste. «Le jour où il y a quelqu'un de plus performant, de plus rassembleur, et qui incarne mieux que moi nos idées, je l'accompagnerai», a-t-elle poursuivi.

Marine Le Pen a vu son autorité et sa crédibilité atteintes après sa prestation critiquée – y compris dans son propre camp – durant le débat de l'entre-deux-tours de la présidentielle face à Emmanuel Macron.

Partant, la patronne du FN entend redorer l'image du parti après la défaite, en confirmant l'idée de lui donner un autre nom. «Le signal qui doit être lancé, c'est que nous ne serions plus à ce moment-là exclusivement un Front, qui a un côté un peu militaire dans sa formulation, pour être un mouvement susceptible d'être un pôle de rassemblement à vocation majoritaire», a-t-elle déclaré.

Marine Le Pen confirme que les militants du FN voteront sur un nouveau nom «dans la foulée» du congrès des 10 et 11 mars 2018 à Lille. Le FN en organisera un autre avant la présidentielle de 2022. Les congrès du FN se tiennent théoriquement tous les trois ans.

Lire aussi : «La campagne bordélisée, ça n'arrivera plus» : Marine Le Pen amère sur l'échec de la présidentielle