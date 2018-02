Vous avez un Apple ? «Vous êtes avec l'ennemi !», lance Mélenchon à la manifestation d'Attac (VIDEO)

En marge d'une manifestation organisée par l'association altermondialiste Attac devant le Palais de Justice de Paris contre Apple, le chef de file des Insoumis s'est refusé à toute révélation quant à la marque de son smartphone.

On le sait, Jean-Luc Mélenchon aime à brocarder la presse, et c'est bien le moins pour un Insoumis. Mais dans ce monde marchand, la liberté se résume, hélas, souvent à choisir son téléphone entre Apple, Samsung, Huawei ou quelque autre marque.

Convaincu que Jean-Luc Mélenchon ne se contente pas d'un téléphone filaire à la maison, un journaliste de France Info a tenté de prendre le leader de La France insoumise en défaut, lors de la manifestation de soutien à l'association altermondialiste Attac ce 12 février. «Apple ou pas Apple ?», lance le journaliste. «Ca ne vous regarde pas !», réplique instantanément Jean-Luc Mélenchon, ajoutant : «J’ai le droit de ne pas vous répondre comme à vos collègues.»

Le journaliste de France Info use toutefois de son droit de suite et relance : «C’est étrange non ? Ce ne serait pas si grave que ça si vous aviez un Apple...»

Bien que Jean-Luc Mélenchon eût pu se défendre tout seul, un inconnu s'invite alors dans la polémique et retourne la question au journaliste. «J'ai un Apple», répond celui-ci, se croyant peut-être sur le point de l'emporter. Mais c'était sans compter sur l'expérience de rhéteur de Jean-Luc Mélenchon, qui assène : «Ben oui, donc vous êtes avec l’ennemi !»

Auteur: RT France

Joli coup de billard à trois bandes.

