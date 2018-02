Thomas Thévenoud a déposé la marque «phobie administrative» ? Twitter s'en donne à cœur joie

En 2014, le secrétaire d’Etat au Commerce extérieur Thomas Thévenoud, qui n'avait pas payé des impôts, se disait atteint de «phobie administrative». D'après de nouvelles révélations, il a également... déposé la marque «phobie administrative».

Il est plus connu pour la paternité de l’expression «phobie administrative» que pour sa brève carrière de neuf jours, en tant que secrétaire d'Etat au Commerce extérieur sous la présidence Hollande.

Thomas Thévenoud avait démissionné le 4 septembre 2014, neuf jours après sa nomination, pour «des retards de déclaration et de paiement» d’impôts révélés par Mediapart, se montant à plus de 70 000 euros, qu'il justifiait par l’existence d’une «phobie administrative». Le 9 septembre, Le Canard enchaîné avait révélé qu’il n’avait, en outre, pas payé son appartement parisien pendant trois ans. L’ancien secrétaire d’Etat a été condamné en mai 2017 à trois mois de prison avec sursis et un an d'inéligibilité, peine alourdie à un an de prison avec sursis et trois ans d'inéligibilité en appel le 31 janvier 2018.

Cependant, après sa démission en septembre 2014, Thomas Thévenoud avait décidé que sa création devait lui profiter : il avait déposé l'expression «phobie administrative» à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) trois mois après avoir quitté le gouvernement le 4 septembre, selon des révélations de M6 du 8 février. Les internautes se sont bien entendu emparés de cette information cocasse.

Stupéfaits par l'audace de Thomas Thévenoud, des utilisateurs de Twitter ont ainsi fait remarquer avec malice que ce dernier avait réussi à vaincre cette fameuse phobie administrative, en se montrant capable de remplir les fastidieux dossiers de l'INPI...

Il semblerait que sa "phobie administrative" ne l’ait pas empêché de remplir les formulaires pour faire le dépôt à l’INPI 🙃#ThomasThévenoudhttps://t.co/EtHHj8Bd7G — Laure Salmona (@curiosarama) 8 février 2018

D'autres internautes reconnaissent avec ironie les talents de Thomas Thévenoud, assimilé à la jeune génération dynamique, affirmant que la «#StartUpNation [avait] besoin de calibres de cette nature» ou le dénommant «entrepreneur gagneur jouisseur».

Un vrai réflexe de Premier de cordée.

La #StartUpNation a besoin de calibres de cette nature.



Éhontés.https://t.co/bQO07G9ujY — Thierry Brochot (@TBrochot) 8 février 2018

Thomas Thévenoud est l'incarnation du type anthropologique central du néolibéralisme: l'entrepreneur startuper gagneur jouisseur. Avant de balancer une vanne ("phobie administrative"), il la dépose comme marque.https://t.co/8hcwY3Y9yz — Groupe J.-P. Vernant (@Gjpvernant) 8 février 2018

Des utilisateurs de Twitter se sont demandés quel produit pouvait être incarné par la marque «phobie administrative» de Thomas Thévenoud... Un parfum, comme le suggère un internaute ?

Thomas Thévenoud vient de déposer la marque « phobie administrative » pic.twitter.com/nv6hDuyvIw — Quentin (@Hls_Quentin) 8 février 2018

Usant du hashtag #DéposeTaMarque, les internautes, inspirés, ont imaginé divers politiques et personnalités se reconvertir dans une carrière commerciale, en déposant eux aussi leur expression ou clin d’œil fétiche...

Jean-François Copé dépose la marque « Pain au chocolat » #DéposeTaMarquepic.twitter.com/L9APwETSbh — Captain Americard (@Mikehautesavoy) 8 février 2018

François Fillon dépose la marque « Source Heal » #DéposeTaMarquepic.twitter.com/9L2V5smocu — Captain Americard (@Mikehautesavoy) 8 février 2018

Cet internaute fait référence au député LREM Sylvain Maillard qui s'était illustré par ses propos sur les SDF dormant dans la rue «par choix».

Suite à l'accord d'Evelyne Thomas, Sylvain Maillard dépose la marque :



"C'est mon Choix"#DéposeTaMarquepic.twitter.com/f7CJf0DOxr — φ Dimebagou φ (@victor_berson) 8 février 2018

Pour un autre utilisateur de Twitter, le philosophe Alain Finkielkraut pourrait aussi déposer sa marque «Taisez-vous»...

