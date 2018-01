224 580 euros pour 14 pages : le coût de la dernière étude de la mairie de Paris

Le Canard enchaîné du 31 janvier révèle le coût exorbitant d'un rapport sur la propreté des rues de la capitale, commandé par la mairie de Paris : 224 580 euros pour 14 pages. Une nouvelle affaire pour Anne Hidalgo, très attendue sur son budget.

Edifiant. Dans un article de l'hebdomadaire satirique Le Canard enchaîné du 31 janvier, les Parisiens ont pu apprendre que le coût du dernier rapport sur la propreté commandé par leur maire Anne Hidalgo : 224 580 euros... pour 14 pages, soit un peu plus de 16 000 euros par page, comme l'ont calculé certains commentateurs.

Avec ce rapport, Anne Hidalgo entendait impliquer les habitants de Paris dans la gestion de leur ville. A cette occasion, des conférences citoyennes avaient été organisées à propos de la propreté des rues, l'un des sujets fétiches du maire de Paris.

Il s'agit d'ailleurs du troisième plan propreté d'Anne Hidalgo depuis le début de son mandat, qui a commencé en 2014. Dans l'annonce de ce nouveau plan, en mars 2017, le maire annonçait sa volonté de faire émerger de «belles propositions». Sept commissions de 15 habitants chacune ont ainsi été organisées au cours de l'automne... Peut-être un début d'explication au prix exorbitant payé à l'Ifop et à l'agence de communication Planète publique dévoilé par le Palmipède. Un chiffre étonnant qui serait issu d'un rapport de la commission d'enquête du Conseil de Paris.

Anne Hidalgo attendue sur son budget

Lors de la présentation de son budget prévisionnel pour la ville de Paris, le 11 décembre, Anne Hidalgo avait annoncé une dette de près de 6 milliards d'euros pour 2018, soit six fois plus qu'en 2001. Depuis 2010, la dette a ainsi progressé de 2,48 milliards. En 2018, la hausse pourrait s'élever à 12% de plus que l'année précédente.

