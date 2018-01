Vidéo de l'arrestation de Théo : Patrice Quarteron regrette d'avoir «hurlé avec les loups» (VIDEO)

Les images de l'interpellation mouvementée de Théo Luhaka ont convaincu le champion de boxe thaï qu'il s'était trompé en accusant, en février 2017, les policiers d'avoir commis un viol. Sur les réseaux, les internautes restent toutefois partagés.

Le champion de boxe thaï Patrice Quarteron a lui aussi visionné la vidéo de l'arrestation mouvementée de Théo Luhaka le 2 février 2017. Et son analyse est sans appel : les policiers d'Aulnay-sous-bois méritent des excuses. «Et ouais, j'ai fait une grave erreur : j'ai hurlé avec les loups», a-t-il jugé dans une vidéo publiée sur Twitter dans la soirée du 29 janvier 2018. «Je pensais vraiment que vous aviez fait exprès, sodomiser le garçon etc.», poursuit-il à l'adresse des fonctionnaires de police accusés de viol, ajoutant : «Je me suis dit : mais c'est pas possible, ils lui ont baissé le pantalon, ils lui ont mis dans le cul».

mes excuses aux policiers d aulnay sous bois pic.twitter.com/2yXvZz9T9s — patricequarteron (@quarteronlevrai) 29 janvier 2018

«Là je viens de voir la vidéo... et comme quoi il faut garder [la] tête froide», conclut encore le sportif, visiblement convaincu de l'innocence des policiers.

Si Patrice Quarteron semble disposé à changer d'avis, ce n'est pas le cas d'autres commentateurs pour qui la vidéo de l'arrestation diffusée par Europe 1 conforte plutôt leurs convictions. A commencer par l'avocat de Théo Luhaka qui estime que les images rendues publiques ne remettent pas en cause la version de son client. «Cette vidéo, elle n'apporte rien de nouveau en réalité, elle correspond précisément aux nombreuses vidéos qu'il y a dans ce dossier depuis le début de cette affaire», a-t-il jugé au micro d'Europe 1 le 29 janvier.

🔴 Exclusivité @Europe1​ : la vidéo de l'interpellation de #Théo



Europe 1 révèle comment Théo a été arrêté et blessé par la police à Aulnay-sous-Bois (93). Un document inédit et éclairant sur cette affaire.#E1Matinpic.twitter.com/EeGmiTsFGt — Europe 1 (@Europe1) 29 janvier 2018

Une vidéo qui n'ébranle pas les convictions des internautes

Parmi les utilisateurs de Twitter, la question n'est toutefois toujours pas tranchée. Le syndicaliste Thomas Portes estime ainsi que la vidéo est d'une extrême violence. «Dire que certains osent s'en servir pour déresponsabiliser les policiers», déplore-t-il.

La vidéo de l’interpellation de #Théo est d’une extrême violence. Dire que certains osent s’en servir pour déresponsabiliser les policiers. Honte à eux. Ces hommes, aujourd’hui réintégrés, ne doivent plus jamais exercer. La fonction de policier mérite mieux, bien mieux. — Thomas Portes (@Portes_Thomas) 29 janvier 2018

Une autre internaute ne voit dans la vidéo qu'une confirmation du viol délibéré de Théo Luhaka...

Malgré cette vidéo qui montre le viol délibéré de Théo après matraquage et gazage, certains policiers impliqués ont été réintégrés. Quand on vous parle de racisme d'Etat, ce sont ces décisions que l'on point du doigt #Hontepic.twitter.com/QAnJRRtR07 — Feïza Ben Mohamed (@FeizaBM) 29 janvier 2018

...tandis qu'un autre estime que la vidéo ne démontre en aucune manière le viol.

Non, Théo n’a jamais été violé par la matraque d’un policier et encore moins volontairement. Fake news de A à Z !!!pic.twitter.com/0KHGw2eJ8i — Pont d'Arcole ن 🇫🇷 (@PtdArcole2) 29 janvier 2018

Un internaute, convaincu que les images innocentent la police, rappelle que François Hollande s'était rendu en février 2017 au chevet de Théo afin de lui apporter son soutien.

Après la parution par @Europe1 de la vidéo de l’arrestation de #Theo qui disculpe les policiers, n’oublions jamais cette photo ! @fhollande doit s’excuser auprès de la #police nationale ! #JeSoutiensLaPolicepic.twitter.com/S3HC7ZDCti — Max Renn☨ (@rennmaxx) 29 janvier 2018

«Chacun y voit ce qu'il veut : agression des policiers pour les uns, refus d'obtempérer pour les autres», résume un autre dans un tweet, ajoutant : «C'est si compliqué d'admettre qu'il y a les deux ?»

Ce qui est édifiant avec la vidéo de #Théo, c'est que chacun y voit uniquement ce qu'il veut : agression des policiers pour les uns, refus d'optempérer et violence pour les autres.



C'est si compliqué d'admettre qu'il y'a les deux ? — Gauthier Repetto (@Gauchrep) 29 janvier 2018

