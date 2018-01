Pour Djordje Kuzmanovic de LFI, la France n'a rien à faire dans l'OTAN, «organisation belliciste»

Budget de la Défense, OTAN ou encore Mali : lors de son passage au journal télévisé de RT France, le porte-parole défense et international de la France insoumise est revenu sur la politique militaire menée par Paris.

Sur le plateau de RT France le 27 janvier, Djordje Kuzmanovic s’est exprimé sur la politique étrangère et de Défense qu’entend mener l’exécutif au cours des prochaines années. Interrogé sur l’inquiétude des militaires français quant à la prochaine loi de programmation militaire, qui portera le budget de la Défense à 2% du PIB, le porte-parole de la France insoumise (LFI) pour les questions internationales et de défense a déploré la «vision comptable» d’Emmanuel Macron concernant les moyens alloués aux armées.

«C’est assez amusant de prévoir un budget qui arriverait à 2% en 2025 quand il ne sera plus président. Ce 2% n’a aucun sens, c’est une vision comptable qui lui correspond assez bien, nous on voit les choses différemment. On considère qu’il faut d’abord définir la place de la France au niveau géopolitique et donner les moyens aux armées pour remplir cette mission», a-t-il déclaré. En outre, l’ancien militaire a décrié l’OTAN, qu'il a qualifiée d'«organisation belliciste dans laquelle [la France] n'a rien à faire». Il a par ailleurs ajouté que les interventions militaires extérieures ne devraient pas être décidées sans projet politique sous-jacent.

