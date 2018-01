Zoo de Vincennes : une cinquantaine de babouins «en fuite» déclenchent les singeries de Twitter

Surexcités lorsque la presse a fait état de l'évasion de 50 babouins du zoo parisien, les utilisateurs de Twitter ont ensuite été désolés d’apprendre qu'ils avaient très rapidement été reconduits à leur enclos, à l'exception de quatre d'entre eux.

Alerte rouge ce 26 janvier 2018 en milieu d'après midi : un certain nombre de médias – comme Le Parisien ou 20 Minutes– ont relayé l’information d'une escapade de cinquante babouins hors de leur enclos du zoo de Vincennes, nécessitant l'évacuation de celui-ci et l’intervention massive des pompiers et des forces de police. Trop gros (ou beau pour certains) pour être vrai ?

Cinquante babouins échappés de leur enclos au zoo de Vincennes 🙊🙉🙈https://t.co/JF7ElKYbVO — Le Parisien (@le_Parisien) 26 janvier 2018

Cette perspective de remake de La planète des singes en plein Paris a mis Twitter en ébullition, les utilisateurs imaginant la prise de pouvoir des animaux dans le zoo dans une frénésie de tweets. Plus de 4 500 messages mentionnant «Vincennes» ont afflué dans l'après-midi...

Les premières images des singes qui ont pris le contrôle du zoo de Vincennes :) pic.twitter.com/CXsVRoGKya — Anthony Beauvais (@anthonybeauvais) January 26, 2018

En direct depuis Vincennes pic.twitter.com/0nk7oQgAHG — Chauffeur Privé (@ChauffeurPrive) January 26, 2018

Les internautes se sont également figurés la course folle des primates fugitifs dans Paris.

[DIRECT] 🔴 Les images de Paris suite à l’échappée de 50 singes du zoo de Vincennes : pic.twitter.com/6b0LOzLpb8 — Mikachu (@miKchu_m) January 26, 2018

Un utilisateur de Twitter a en outre estimé, avec une bonne dose d'humour noir, que Jawad Bendaoud – «le logeur des terroristes» présumé actuellement jugé – pourrait leur rendre un petit service...

- Allo Jawad, on s’est échappé du zoo de Vincennes, tu peux nous héberger?

- Ok mais si je me fais prendre, jdis quoi?

- Tu dis que tu savais pas qu’on était des singes, ça passera facile pic.twitter.com/Ej8EBBxms3 — Emmanuel Foulon (@efoulon1) January 26, 2018

Un autre internaute, à cette occasion, a imaginé un Paris rendu aux animaux...

Après le tigre échappé d'un cirque, 50 babouins à Vincennes. Bientot le métro parisien ce sera ca : pic.twitter.com/U5TC3BPymD — David (@j2d86) January 26, 2018

«Aucun contact des singes avec le public» et retour à la normale

L'emballement a toutefois été de courte durée. Le zoo de Vincennes a expliqué dans un communiqué que si 50 babouins s’étaient bien échappés de leur enclos, ils avaient été encerclés et l’avaient regagné aussitôt. Seuls quatre primates avaient nécessité une course poursuite avec des soigneurs, vétérinaires et tireurs munis de fusils hypodermiques. «Le plan de secours a immédiatement été déclenché selon les procédures prévues : alerte de la brigade des sapeurs-pompiers (BSPP), de la police nationale et de la préfecture, confinement des visiteurs et du personnel, mise en place de la procédure de capture animalière», a expliqué le zoo. Sachant que les animaux «n’ont jamais eu accès au circuit de visite du parc, il n’y a jamais eu de contact avec le public», précise l'établissement.

Suite à une échappée de #babouins dans le Grand rocher, la situation a été mise sous contrôle : l'ensemble du groupe a regagné son enclos, exceptés 4, qui sont en vue. Nous vous tenons informés de la situation. — Zoo de Paris (@zoodeparis) January 26, 2018

La déception s'est fait sentir sur Twitter, au sujet du nombre réel de singes évadés et des proportions modestes qu'a finalement pris l'incident.

#Vincennes : 52 babouins échappées selon les manifestants, 4 selon les autorités locales. — Malou 🤷‍♀️ (@louloudu0613) January 26, 2018

Et on vient d'apprendre que les tigres et les éléphants viennent de quitter le zoo de Vincennes et se dirigent tout droit vers la Tour Eiffel. L'armée survole Paris. Le président ne va pas tarder à s'exprimer. #FakeNewspic.twitter.com/Wb4dzGi1Zd — Soeur Foune (@SoeurFoune) January 26, 2018