Dieudonné écrit à Salah Abdeslam pour le rencontrer en prison et «comprendre son état d'esprit»

Affirmant travailler sur un livre visant à mettre un terme aux attentats en France, le polémiste français demande à rencontrer le terroriste du 13 novembre pour comprendre ce qui l'a poussé à agir. Il lui a même adressé un courrier.

«Comprendre l’état d’esprit» de Salah Abdeslam : c'est ce que propose l'humoriste et polémiste Dieudonné dans une lettre envoyée au terroriste du 13 novembre 2015 et détenu à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis (Essonne), selon Le Parisien.

Nous ne voulons pas parler des actes qui vous sont reprochés

Dans le courrier, que le djihadiste aurait reçu début octobre 2017, Dieudonné confie travailler avec deux auteurs à l’écriture d’un livre : «Comment arrêter les attentats en France ?»

«Nous ne voulons pas parler des actes qui vous sont reprochés. Ce qui nous intéresse est de comprendre votre état d’esprit et les raisons qui vous ont poussé à agir. La violence est un mode d’expression qui surgit quand tous les autres ont échoué : l’attentat a pour but d’envoyer un message fort qu’on ne peut transmettre autrement. C’est en tout cas comme ça que nous le comprenons. En discutant avec vous, nous espérons mieux comprendre la profonde révolte qui vous habite et à laquelle la société reste sourde», écrit le polémiste français, plusieurs fois condamné, notamment pour incitation à la haine.

J’ai moi-même été condamné pour apologie d’acte de terrorisme

Il poursuit, dressant un parallèle avec sa condamnation, en juin 2016, à deux mois de prison avec sursis : «J’ai moi-même été condamné pour apologie d’acte de terrorisme, au moment de ce qu’il est convenu d’appeler les attentats de Charlie Hebdo, pour ne pas m’être senti assez Charlie : on m’a reproché d’avoir écrit sur internet : "Ce soir, en ce qui me concerne, je me sens Charlie Coulibaly."»

Selon le quotidien de la capitale, qui précise que la demande de l'humoriste passe mal auprès des proches des victimes, le juge d'instruction a refusé la requête.

