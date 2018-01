Sondages : de plus en plus confiants en la démocratie, 80% des Français pour une loi anti-fake news

Deux sondages distincts mais publiés coup sur coup les 11 et 12 janvier par Odoxa et Vivavoice livrent deux enseignements sur l'opinion des Français quant au fonctionnement de la démocratie et au très médiatique sujet des «fake news».

Un sondage publié le 11 janvier par l'institut Odoxa pour Le Figaro et France Info révèle que 79% des Français seraient favorables au projet d'Emmanuel Macron d'instaurer une loi pour lutter contre les «fake news». «8 Français sur 10 jugent que c'est là une bonne initiative, car il faut mieux responsabiliser l'information sur les réseaux sociaux et les plateformes Internet. Seule une minorité de Français juge à l'inverse que c'est une mauvaise initiative, car cette loi risque de porter atteinte à la liberté d'expression» explique ainsi Gaël Sliman, président d'Odoxa.

Le sujet des fake news est par ailleurs considéré comme «important» par 71 % des Français, selon le même sondage. Cette opinion semble d'ailleurs transcender les clivages politiques, puisqu'elle est largement majoritaire quel que soit le bord politique auquel s'identifient les personnes interrogées, des sympathisants de gauche hors Parti socialiste (65%) à ceux du Front national (FN, 59%). Les Français s'estimant proches du PS et de La République en marche (LREM) sont même respectivement 83% et 87% à juger la question importante.

Dans sa volonté affichée de lutter contre «le complotisme et le populisme», le président de la République Emmanuel Macron avait annoncé le 3 janvier à l'occasion de ses vœux à la presse un projet de loi visant à «protéger la vie démocratique». Evoquant «la vérité» ou encore «la liberté d'expression», le locataire de l'Elysée a expliqué que l'Etat souhaitait surveiller la façon dont les informations étaient produites. Cette mesure avait suscité de très nombreuses critiques.

Une confiance accrue des Français en la démocratie

Dans une toute autre enquête réalisée par Vivavoice et publiée le 12 janvier, on apprend parallèlement que 54% des Français estiment que «la démocratie fonctionnent bien». Si ce chiffre pourrait sembler faible dans l'absolu, il témoigne en revanche d'une hausse importante (près de 18 points) par rapport à 2016.

Les Français sont toutefois encore 43% d'un avis contraire, et la confiance en la démocratie varie sensiblement selon la catégorie socio-professionnelle considérée. Ainsi, les personnes issues des «catégories aisées (CSP+)» considèrent majoritairement (58%, +11) que la démocratie fonctionne bien, contrairement «aux catégories populaires», qui ne souscrivent à cette affirmation qu'à 45%. Ce dernier chiffre témoigne cependant d'une forte hausse (+19%).

