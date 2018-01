«M. Castaner, vous êtes vraiment un narvalow» : le maire de Montreuil exige des excuses

Après l'exhumation de ses propos injurieux sur Twitter, le nouveau porte-parole de LREM a été défendu par Christophe Castaner qui plaide pour un parler de «jeune de Montreuil». De quoi faire sortir de ses gonds le maire de ladite commune.

La polémique continue après la révélation des propos injurieux tenus par le nouveau porte-parole de La République en marche (LREM), Rayan Nezzar. Alors que des membres de LREM exigent une annulation de cette nomination récente, une journaliste de RTL a révélé des propos que le délégué du parti Christophe Castaner aurait tenu en off pour défendre son protégé. Il aurait qualifié les tweets injurieux de Rayan Nezzar de «propos d'étudiant», avant d'ajouter : «Ce qui m'agace, c'est qu'il a un parcours génial, rare en politique, du talent, et là son vocabulaire de jeune de Montreuil le rattrape.»

Ces mots ont visiblement courroucé le maire communiste (PCF) de la ville de Montreuil, Patrice Bessac qui a twitté son ire avec humour, exigeant des excuses publiques : «M. Castaner vous êtes vraiment un narvalow, vos propos sur les jeunes de Montreuil sont indignes, méprisants et la preuve d'une méconnaissance profonde de notre ville et de ses habitants. J'exige des excuses publiques de la part du secrétaire d'Etat et délégué général de LREM.»

M. @CCastaner vous êtes vraiment un narvalow, vos propos sur les jeunes de #Montreuil sont indignes, méprisants et la preuve d'une méconnaissance profonde de notre ville et de ses habitants. J'exige des excuses publiques de la part du Secrétaire d'Etat et Délégué général de LREM. — Patrice Bessac (@PatriceBessac) 8 janvier 2018

Le terme «narvalo», généralement orthographié sans «w» final, provenant du romani, est passé dans l'argot courant pour désigner un «pauvre type».

De son côté, Christophe Castaner dément avoir «jamais eu l'occasion de [s]'exprimer sur Montreuil» et ne s'excuse donc pas. Il ne désespère pas d'être invité dans la commune et précise, goguenard qu'il aimerait qu'on lui explique «ce qu'est un narvalow (j'ai quand même un doute sur le w).»

Monsieur le Maire, pour n'avoir jamais eu l'occasion de m'exprimer sur Montreuil, j'espère avoir l'occasion que vous puissiez m'y inviter et m'expliquer ce qu'est un narvalow (j ai quand même un doute sur le w). https://t.co/YcumhEx307 — Christophe Castaner (@CCastaner) 8 janvier 2018

«Pouffiasse», «couilles molles», «va niquer ta mère», «petite pute», «fiotte» : il est vrai que le nouveau porte-parole de LREM ne manquait pas noms d'oiseaux pour qualifier les responsables politiques et les journalistes qui lui déplaisaient. Ces tweets injurieux ont été écrits en 2013 alors que le jeune homme poursuivait ses études à l'ENA, à l'âge de 22 ans.

