Pécresse «pouff...», Copé «petite p...» : les injures du nouveau porte-parole de LREM refont surface

Fraîchement nommé porte-parole de LREM, Rayan Nezzar s'est déjà fait épingler pour des propos fleuris par Buzzfeed. Ainsi, il a affublé nombre de ses adversaires politiques (dont certains sont désormais du même bord que lui) de noms d'oiseaux.

Le délégué général de La République en marche (LREM) Christophe Castaner a annoncé le 4 janvier la composition de sa nouvelle équipe «pour transformer la France». Parmi les heureux désignés figurent Rayan Nezzar, passé par l'ENA et enseignant à l'université Paris-Dauphine, promu porte-parole du parti, au côté de Gabriel Attal.

Pour transformer la France, nous devons défendre le projet de société que nous portons. Je suis heureux de travailler à cette mission avec @LaetitiaAvia, nommée Déléguée nationale en charge de la communication, et @GabrielAttal et @Rayan_Nezzar nommés porte-paroles d’@enmarchefr. pic.twitter.com/4i9CqMoN2w — Christophe Castaner (@CCastaner) 4 janvier 2018

L'air juvénile, tout sourire sur son profil Twitter, Rayan Nezzar semblait prêt à devenir la future coqueluche du parti macronien. Seul hic : que le site Buzzfeed et des internautes internaute ont retrouvé des archives Twitter du jeune militant. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'attitude qu'a pu avoir Rayan Nezzar, à en croire les captures d'écran d'anciens tweets (supprimés depuis), est loin de celle que l'on peut attendre d'un porte-parole de parti. Ainsi, le jeune homme a fait preuve ces dernières années d'une certaine tendance à traiter les femmes, journalistes et politiques, de «pouffiasses». Valérie Pécresse en a notamment fait les frais, selon une capture d'écran d'un tweet.

Plus problématique encore pour le soutien d'Emmanuel Macron : l'ancienne membre de l'UMP, désormais députée LREM, Aurore Bergé, a été accusée par Rayan Nezzar de «débiner des conneries».

A l'instar d'Aurore Bergé en 2013, Rayan Nezzar ne s'attendait pas non plus en 2012 ou en 2013 à faire un jour parti du même camp que l'actuel ministre de l'économie, Bruno Le Maire. A l'époque, il traitait le député de l'Eure de «couille molle» ou de «guignol».

En roue libre sur Twitter, il s'était également attaqué à Jean-François Copé, traitant le maire Les Républicains (LR) de Meaux de «petite pute».

Les politiques et les journalistes n'ont pas été les seules cibles de Rayan Nezzar. Gérard Depardieu serait ainsi, pour lui, un «fils de pute» pour avoir rendu son passeport français...

Rayan Nezzar, après avoir été approché pour une interview par Buzzfeed, a supprimé l'ensemble de ses tweets – plus de 5 000 selon le site. Mais des captures d'écran ont été réalisées par le média ainsi que par des internautes. Internet laisse des traces. Si Rayan Nezzar se dit «progressiste» sur son compte Twitter, il a en tout cas une belle marge de progression pour améliorer sa communication politique...

