Charles Aznavour choque en proposant de «faire le tri» des migrants pour ne pas rater les «génies»

Le chanteur Charles Aznavour a choqué jusqu'à ses fans en proposant de «faire un tri» parmi les réfugiés afin de retenir les «génies», ou encore, ceux qui pourraient s'avérer «utiles».

Invité sur le plateau du 20h30 le dimanche le 7 janvier sur France 2, le chanteur Charles Aznavour a déclenché une polémique à cause de propos tenus envers les migrants et que d'aucuns ont jugé déplacés.

Prenant à témoin le chanteur de 93 ans, fils de parents arméniens, sur la richesse du mélange des cultures, le journaliste lui demandait : «Quand on voit cette histoire, ce parcours, cette double culture, est-ce qu'aujourd'hui vous considérez que la France est trop timide vis-à-vis de l’accueil migrants ?» L’interprète d'Emmenez-moi a répondu en expliquant qu'il trouvait dommage de se priver des profils les plus intéressants. La solution qu’il a imaginée pour remédier à ce problème ? Le tri.

Dans #20h30ledimanche, Charles Aznavour propose un "tri" des migrants, pour ne pas louper un "génie" pic.twitter.com/5fLKdG3UDF — Paul Guyonnet (@Pauluskupa) 7 janvier 2018

«D'abord, on devrait savoir à qui on a affaire. Il y a peut-être des génies parmi ces gens, en tout cas il y a des gens utiles, c'est sûr», a-t-il déclaré. «Et c'est vrai aussi qu'on ne peut pas avoir tout le monde chez soi. C’est pas facile et puis ce ne serait pas normal. Mais on pourrait faire un tri, en tout cas intéressant. On pourrait avoir des gens très intéressants qui passent», a-t-il poursuivi. A l’appui de sa proposition, le chanteur a convoqué une figure de la science : «Si Marie Curie passait, on ne saurait pas. C’est une Polonaise, on lui dirait "Au revoir Madame".» Le chanteur oublie toutefois de noter que la Pologne fait aujourd'hui partie de l'Union européenne et de l'espace Schengen et, dans le contexte actuel, l'exemple n'est pas des plus pertinents.

Un internaute le traite de vieux croûton qui veut «trier les migrants comme on trie des bêtes».

Bla Bla Bla.. Aznavour ce grand homme, ce génie...pffff.. Ce vieux croûton qui propose de trier les migrant comme on trie des bêtes sur un foirail oui ! Et même la vous lui donnez raison... — Anna Lvr (@AnnaLvr1) 7 janvier 2018

Nombreux sont les internautes lui rappelant que ses parents étaient précisément des migrants. Un utilisateur le juge même «écœurant».

@20hFrance2 écoeurant Aznavour !! déclare "faire un tri des migrants, il doit bien avoir des gens intéressants ." À t'il oublié son passé ? — christoophe (@christoooophe) 7 janvier 2018

Cet internaute estime même que selon les critères du chanteur, ses parents n’auraient pas été admis en France.

Pas certain que les parents immigrés de Charles Aznavour auraient été sélectionnés pour entrer en France d'après les critères de tri du chanteur. — Philippe DouxLaplace (@pheeldoulap) 8 janvier 2018

Cet autre imagine ce que serait la vie de l'artiste si la France avait appliqué cette politique à l’époque de ses parents : l'homme vendrait des baklavas dans son pays.

Si la France faisait le tri à l’époque de ses parents , Aznavour vendrait des Baklavas en Arménie aujourd’hui. — fluctuat necmergitur (@fluctuatnm) 8 janvier 2018

Un autre ironise sur le fait que Charles Aznavour ne comprend pas pourquoi les réfugiés fuient la misère tandis qu'Aznavour s’est fait un temps domicilier en Suisse et a même avoué avoir versé des pots de vin pour payer moins d’impôts.

#Aznavour, c'est le gars qui comprend pas pourquoi les gens fuient la guerre ou la misère, mais qui quitte son pays pour payer moins d'impôts. https://t.co/WeHvXMjYmQ — Macron non merci (@EMacronNonMerci) 8 janvier 2018

Un internaute, qui fait allusion aux astuces fiscales d’Aznavour, plaisante avec les «bons» et les «mauvais» migrants.

#20h30ledimanche#Aznavour exilé fiscal propose un "tri" des migrants pour ne pas passer à côté de "génies"!

Ou quand la vieillesse est un naufrage ! pic.twitter.com/nu4ltuYAMK — Jaja (@raslebol1959) 8 janvier 2018

Le chanteur trouve tout de même quelques adeptes de son idée. Cette internaute pense qu’il prend «le contre-pied du star-système».

Félicitations à Charles Aznavour, lucide sur l’immigration, qui prend le contre-pied du star-système en affirmant qu’il faudrait mieux trier les migrants avant leur arrivée en France et ne faire venir que les génies. pic.twitter.com/0zRUYjPPGw — Avec Marine 🇫🇷 (@avec_marine) 7 janvier 2018

Cet utilisateur estime qu’«avec le politiquement correct, on n'osera plus rien dire».