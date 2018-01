Huit secondes, 1,5 million de vues : une vidéo de passage à niveau en France fait froid dans le dos

Le 1er janvier 2018, une automobiliste dégaine son téléphone afin de filmer le dysfonctionnement d'un passage à niveau près de Digne. Pour autant, la SNCF assure que les procédures de sécurité ont été respectées et le conducteur avisé de la panne.

«Il y a le train qui passe... en direct... en plein milieu de la route», s'exclame dans une publication Facebook un automobiliste, qui s'est saisi de son téléphone portable juste à temps pour filmer la scène. La vidéo, huit secondes à peine, relayée par le quotidien La Provence sur Facebook le 4 janvier 2018, a fait plus d'1,5 million de vues.

Sur ces images tournées le 1er janvier, alors que les barrières restent ouvertes, on voit un train express régional (TER) traverser un passage à niveau entre les villes de Barrême et Digne, dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, sur la route nationale RN 85. «On a vu le conducteur [du train] s'arrêter brusquement, juste avant le passage à niveau», témoigne la conductrice interrogée par La Provence.

D'après la SNCF, le conducteur du TER avait été avisé du problème affectant les barrières, ce qui explique sans doute qu'il ait marqué l'arrêt. «Des procédures spécifiques sont mises en place dans ces cas-là. Les trains doivent ralentir et franchir les passages à niveau à vitesse extrêmement réduite, à savoir 10km/h ou moins», explique la SNCF, qui exploite cette ligne entre Nice et Digne, plus connue sous le nom de Chemins de fer de Provence, dans les colonnes de La Povence.

Après l'accident sur un passage à niveau de Millas dans les Pyrénées-Orientales, qui a fait six morts parmi des collégiens le 14 décembre 2017, les automobilistes veillent au grain.

