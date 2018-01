Champigny : Macron promet de retrouver et de punir les responsables du lynchage des policiers

Après l'apparition d'une vidéo violente sur le web montrant des jeunes tabasser au sol une policière à Champigny-sur-Marne le soir du Nouvel An, Emmanuel Macron a promis sur Twitter que les coupables seraient retrouvés et punis.

Une vidéo devenue virale sur internet montrant des jeunes qui se livrent à des dégradations le soir de la Saint-Sylvestre à Champigny-sur-Marne et qui frappent au sol une agent de police a suscité des réactions outrées de la classe politique le 1er janvier.

Le président de la république, Emmanuel Macron, a réagi sur Twitter : «Les coupables du lynchage lâche et criminel des policiers faisant leur devoir une nuit de 31 décembre seront retrouvés et punis. Force restera à la loi. Honneur à la police et soutien total à tous les agents bassement agressés.»

Les coupables du lynchage lâche et criminel des policiers faisant leur devoir une nuit de 31 décembre seront retrouvés et punis. Force restera à la loi. Honneur à la police et soutien total à tous les agents bassement agressés. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 1 janvier 2018

Champigny et leurs faceblack regarder sa dégénère comment ils piétinent une keuf 😳 pic.twitter.com/oQRDZS2u2H — 🤷🏾‍♂️ (@Baltirose380) 1 janvier 2018

Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur a évoqué des «actes inqualifiables» et déclaré s'être entretenu avec les policiers agressés.

#Champigny : je viens de m’entretenir avec les fonctionnaires de Police agressés.

Tout est mis en œuvre pour que les lâches auteurs de ces actes inqualifiables soient appréhendés et condamnés.

S’attaquer à nos forces de sécurité, c’est s’attaquer à notre République. — Gérard Collomb (@gerardcollomb) 1 janvier 2018

Le président des Patriotes Florian Philippot a également tenu à affirmer son «soutien total aux policiers lynchés».

#Champigny : soutien total aux policiers lynchés. Des années de laxisme ont permis cette sauvagerie sans nom et à ces monstres d’agir sans crainte. C’est révoltant et ça suffit ! — Florian Philippot (@f_philippot) 1 janvier 2018

L'eurodéputée des Patriotes, Sophie Montel, a déploré le manque d'ordre dans «les banlieues ensauvagées».

Les images de la policière rouée de coup lors du Nouvel An à #Champigny sont insoutenables. Il est urgent de rétablir l’ordre partout, en commençant par certaines banlieues ensauvagées. Soutien à nos hommes et femmes en uniforme 👮🏻‍♂️👮🏽‍♀️✊🏻 — Sophie Montel (@Sophie_Montel) 1 janvier 2018

La présidente du Front national, Marine Le Pen, a publié un communiqué sur Twitter et évoqué «l'urgence d'une réforme».

🖋 « Agression d'une policière à #Champigny : l'urgence d'une réforme de la légitime défense des forces de l'ordre ! » | Mon communiqué : https://t.co/1iGKyzPNaD — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 1 janvier 2018

Le maire FN de Fréjus, David Rachline, a eu des propos ironiques sur la communication du gouvernement après la Saint Sylvestre.

Combien de temps faudra-t-il attendre pour avoir enfin une réaction du Ministre de l'Intérieur sur le lynchage d'une policière à #Champigny ? Le gouvernement va-t-il communiquer sur une "nuit calme" du 31, quand tout le monde peut voir la violente réalité sur les réseaux sociaux? — David Rachline (@david_rachline) 1 janvier 2018

Les élus du groupe Les Républicains ont également appelé le gouvernement à réagir avant les annonces d'Emmanuel Macron et du ministre de l'Intérieur.

Eric Ciotti a déclaré sur Twitter : «Va-t-on entendre Gérard Collomb dénoncer cette agression immonde ?»

Le lynchage d’une policière a #Champigny est inqualifiable. Les images sont insoutenables. Cet acte d’une lâcheté extrême doit être puni le plus sévèrement possible. Va-t-on entendre @gerardcollomb dénoncer cette agression immonde? — Eric Ciotti (@ECiotti) 1 janvier 2018

Christian Estrosi s'est dit «révolté».

Révolté par les images terribles d'une policière, au sol, tabassée par de lâches voyous à #Champigny hier soir. La répression doit être exemplaire. Tout mon soutien aux forces de l'ordre et à cette policière blessée. pic.twitter.com/PxlDbUP6mK — Christian Estrosi (@cestrosi) 1 janvier 2018

Le maire UDI de Cébazat dans le Puy-de-Dôme, Flavien Neuvy, a également semblé faire allusion à un manque de réaction de la part du ministère de l'Intérieur.

Je m'excuse d'insister un peu @Place_Beauvau, mais on a besoin d'avoir des informations sur tout ce qui s'est passé à #Champigny et surtout, on veut avoir des nouvelles de la policière lâchement attaquée au sol par une bande de voyous. MERCI PAR AVANCE. — Flavien Neuvy (@flavienneuvy) 1 janvier 2018

