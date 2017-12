Rennes : un homme se livre à la police, son ordinateur rempli d'images pédopornographiques

Selon Ouest-France, un homme d'une cinquantaine d'années s'est dénoncé à la gendarmerie en possession d'un ordinateur contenant des photos pornographiques mettant en scène des enfants. Selon lui, sa démarche visait à dénoncer le site.

Le fait est peu banal. Selon Ouest-France, un quinquagénaire s'est rendu de lui-même à la gendarmerie dans une commune au sud de Rennes, en Bretagne. En possession d'images pédopornographiques sur son ordinateur, l'homme a montré aux autorités le contenu de son butin. Les gendarmes ont recensé 374 fichiers délictueux.

A la barre du tribunal correctionnel de Rennes ce 14 décembre, ce père d'une fille de 16 ans se justifie : «Je venais pour dénoncer ce site. Pour montrer que des personnes étaient là pour proposer ces photos. Mon tort, c’est d’en avoir accumulé autant.»

Une déclaration qui n'a pas manqué de faire réagir la présidente du tribunal, dans des propos rapportés pas Ouest-France : «Quand on a 374 fichiers, on sait qu’il y a 374 crimes et délits commis avec ces enfants.»

Il aurait ainsi assuré que ces photos provenaient des suites de conversations sur un site de rencontre.

L'individu devra subir un suivi socio-judiciaire pendant deux ans, avec une injonction de soins. Egalement, il sera inscrit au fichier des auteurs d’infractions à caractère sexuel.





