Lafarge en Syrie : deux responsables du groupe, dont l'ex-PDG Bruno Lafont, mis en examen

Deux responsables de Lafarge, dont l'ex-PDG Bruno Lafont, ont été mis en examen dans l'enquête sur le financement par le cimentier du groupe Etat islamique (EI) en Syrie.

Bruno Lafont, PDG de Lafarge de 2007 à 2015, et Christian Herrault, ex-directeur général adjoint, ont été mis en examen pour «financement d'une entreprise terroriste» et «mise en danger de la vie d'autrui» et placés sous contrôle judiciaire, le soir du 8 décembre.

La veille, le 7 décembre, Eric Olsen, directeur général après la fusion du groupe français avec le Suisse Holcim en 2015, avait été mis en examen pour les même chefs.

Le cimentier est notamment mis en cause pour avoir acheté du pétrole à l'Etat islamiquehttps://t.co/YUYHizU7l7#Daesh#Lafarge — RT France (@RTenfrancais) 8 décembre 2017

Détails à suivre...