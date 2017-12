Le Conseil constitutionnel valide l'élection de Manuel Valls

Le député de l'Essonne ne devra pas se remettre en campagne. Son avocat a annoncé que le Conseil constitutionnel avait validé son élection, dont la régularité était contestée par Farida Amrani, son opposante de La France insoumise.

Yves Claisse, avocat de Manuel Valls, a annoncé ce 8 décembre que les sages du Conseil constitutionnel avaient finalement confirmé la validité de l'élection de l'ancien Premier ministre en tant que député de l'Essonne le 19 juin dernier. Avec 139 voix d'avance, il l'avait emporté sur sa concurrente de La France insoumise, Farida Amrani, qui avait immédiatement dénoncé une fraude.

Finalement, le Conseil constitutionnel a estimé que les éléments soulevés par le camp de Farida Amrani n'étaient pas suffisants pour justifier l'annulation de l'élection. Celle-ci mettait en avant plusieurs faits suspects à ses yeux, dont des différences de signatures de certains électeurs entre le premier et le second tour. Hervé Tourniquet, l'avocat de Farida Amrani, avait également relevé «23 nouvelles inscriptions entre les deux tours dans un seul et unique bureau de vote» dans une commune de la circonscription.

La campagne législative dans cette première circonscription de l'Essonne s'était déroulée dans un climat de très vives tensions. Manuel Valls avait accusé Farida Amrani d'entretenir «des liens avec l'islam politique, voire avec les islamistes» et avait dénoncé le soutien que lui avait apporté Dieudonné.

Cette mise en cause de l'élection n'empêche pas Manuel Valls de siéger à l'Assemblée nationale, où il exerce depuis l'été son quatrième mandat de député, cette fois-ci apparenté à La République en marche. Cible régulière des attaques de La France insoumise, il ne se prive que rarement de qualifier le parti de Jean-Luc Mélenchon d'«islamo-gauchiste».

