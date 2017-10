Valls visé par une plainte pour «fraude électorale» après son élection contestée à Evry

Après sa courte défaite face à Manuel Valls aux législatives, la candidate de la France insoumise Farida Amrani a annoncé avoir porté plainte pour «fraude électorale», en supplément du recours déjà déposé devant le Conseil constitutionnel.

Farida Amrani a confirmé à l'AFP avoir porté plainte contre X pour «fraude électorale» le 4 octobre concernant le scrutin législatif dans la circonscription d'Evry. Elle s'est refusée à tout autre commentaire.

Tensions et bousculades avaient dominé l'élection de Manuel Valls en juin dans l'Essonne. L'ancien Premier ministre avait annoncé sa victoire par 139 voix d'écart depuis son fief d'Evry, un résultat immédiatement contesté par Farida Amrani.

Fin juin, elle avait déposé un recours devant le Conseil constitutionnel pour faire annuler le scrutin, et dénoncé «plusieurs irrégularités». Se basant sur des photographies des cahiers d'émargements de bureaux de la commune d'Evry, elle avait notamment avancé qu'une centaine de signatures d'électeurs semblaient différentes entre le premier et le second tour.

Son entourage avait expliqué voir dans ces signatures des imitations effectuées à la place d'électeurs absents.

«Cela mérite qu'il y ait des vérifications qui soient faites», a commenté le 13 octobre Alexis Corbière sur France 2. «Je vais rester prudent. Dans la mesure où la justice est saisie, désormais c'est à elle de travailler», a ajouté le député LFI de Seine-Saint-Denis.

Cette mise en cause de l'élection n'empêche pas Manuel Valls de siéger à l'Assemblée nationale, où il exerce depuis l'été son quatrième mandat de député. Son entourage, comme son avocat, s'est toujours dit «confiant» quant à l'issue judiciaire de cette contestation.

Lire aussi : Victoire contestée de Manuel Valls dans l'Essonne : soupçons de tricheries