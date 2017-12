Jugeant le FN trop «à gauche», trois conseillères d'Ile-de-France quittent le groupe frontiste

Trois élues FN du Conseil régional d'Ile-de-France claquent la porte du groupe de leur parti, déplorant «le virage à gauche du Front national». Elles pourraient se tourner vers un nouveau mouvement : Les amoureux de la France.

Yasmine Benzelmat, Vanessa Juille et Béatrice Troussard, trois élues Front national (FN) du Conseil régional d'Ile-de-France, ont annoncé, le 4 décembre, leur démission du groupe FN présidé par Wallerand de Saint-Just, proche de Marine Le Pen et, par ailleurs, trésorier du parti.

«Le virage à gauche du FN s'est de plus en plus accentué et des désaccords idéologiques se sont multipliés à cause d'une ligne trop ancrée à gauche, alors que nous sommes trois femmes de droite», écrivent les élues dans un communiqué.

«La refondation telle qu'elle est mise en œuvre ne fait que reproduire les mêmes méthodes d'action, de harcèlement ou de désorganisation généralisée qui ont conduit aux échecs électoraux et déçu nos militants et nos électeurs», poursuivent-elles.

Interrogées par l'AFP, les trois conseillères régionales ont fait savoir qu'elles étaient en discussion avec Les amoureux de la France, un mouvement lancé récemment par les députés Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France) et Emmanuelle Ménard (soutenue par le FN), avec les anciens parlementaires Jean-Frédéric Poisson (PCD) et Nicolas Dhuicq (LR).

Le mouvement, «ouvert à tous les sympathisants de droite, aux patriotes, aux républicains», entend élaborer un «programme commun d'alternance pour la France», selon Nicolas Dupont-Aignan

