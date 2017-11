Marlène Schiappa incapable de dire combien de ministres compte le gouvernement (VIDEO)

Prise en flagrant délit d'ignorance par le journaliste Jean-Michel Apathie sur le plateau de France info, la secrétaire d'Etat Marlène Schiappa a été bien en peine de défendre le nombre de ministres présents au sein de son gouvernement. Malaise.

Lors d'une interview accordée à France info le 28 novembre, Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, a été mise en difficulté par une question de Jean-Michel Apathie lorsqu'il lui a soudain demandé : «Vous savez combien il y a de ministres aujourd'hui ?»

«C'est une colle»

Ce à quoi, Marlène Schiappa, qui participe au Conseil des ministres une fois par semaine, a bien été obligée de répondre : «Honnêtement non, c'est une colle. [...] Je ne sais pas.» Le journaliste dont on devine la jubilation contenue rétorque sans ciller : «19 ministres», renvoyant la secrétaire d'Etat à la promesse de campagne d'Emmanuel Macron, qui affirmait en mars 2017 sur le plateau de TF1 qu'il constituerait «un gouvernement de 15 membres, maximum».

Confrontée à cette contradiction, la secrétaire d'Etat essaie tant bien que mal de justifier le nombre de ministres appointé par le gouvernement, en commençant par affirmer qu'«il y [avait] effectivement moins de 15 ministres, parce que [Jean-Michel Apathie comptait] les secrétaires d'Etat.» Hélas, impitoyable, le journaliste politique avait bien préparé ses fiches : «Pas du tout, 19 ministres et 12 secrétaires d'Etat.»

Donc on est à peu près sur la quinzaine

Mais celle qui défend l'égalité entre hommes et femmes au gouvernement n'est pas du genre à se démonter. Pleine d'un étonnant aplomb, elle ne se départit pas de son sourire et explique alors : «D'accord, donc on est à peu près sur la quinzaine.»

