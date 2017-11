Télévision : un chanteur émeut le jury avec un faux hommage à une victime du Bataclan, le CSA saisi

Emotion et malaise à M6 : Dany, jeune candidat à l'émission de télé-crochet La France a un incroyable talent, a décidé de dédicacer sa chanson à un ami qui serait mort lors de l'attentat du Bataclan. Cependant, aucune victime ne portait ce prénom...

L'instant télévisuel promettait son lot d'émotions : Dany, 17 ans, souhaitait dédicacer son passage à l'émission La France a un incroyable talent sur M6 à son ami «Alexandre», qui était selon lui décédé au Bataclan lors de l'attentat du 13 novembre 2015 à Paris. Le jeune candidat au télé-crochet disait être venu à l'émission pour y «faire son deuil» et son rap qu'il accompagné à la guitare a ému le jury aux larmes, comme il se doit. Malheureusement pour Dany, aucune victime de l'attentat ne se prénommait Alexandre, comme on peut le constater sur la liste publiée par le quotidien Libération.

Sur @M6, le cœur des Français a chaloupé pour une chanson.

Mais pourquoi ne vois-je aucun Alexandre parmi les victimes du Bataclan?https://t.co/UGihkn9i4q — Nicolas Henin (@N_Henin) 25 novembre 2017

Confronté à cette contradiction, le chanteur adolescent a expliqué qu'il avait changé le prénom de son ami lors de sa dédicace. Il avait cependant précisé que son mystérieux camarade avait le même âge que lui quand il était mort, c'est-à-dire 15 ans à l'époque, précisant que les noms des victimes mineures n'avaient pas été divulgués. Or, selon l'association de victimes Life For Paris, il n'y avait qu'une seule victime mineure au Bataclan et il s'agissait d'une jeune fille.

Le CSA saisi par une association de victimes

Selon les informations de BFMTV, l'association Life for Paris a décidé de saisir le CSA de l'affaire et a émis un communiqué dans lequel elle s'interroge sur la responsabilité de la production : «Il est navrant de constater que cette émission n'a engagé aucune vérification avant de sélectionner cette audition pour être diffusée.»

Life for Paris a également demandé des excuses de la part de la chaîne M6, pour les téléspectateurs et les «victimes réelles des attentats».

Les attentats du 13 novembre 2015 à Paris et à Saint-Denis ont coûté la vie à 130 personnes et fait plusieurs centaines de blessés. Le 18 novembre 2017, un rescapé du Bataclan a mis fin à ses jours.

