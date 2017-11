Une voiture de migrants fonce sur un barrage de CRS à Calais, un fonctionnaire blessé

Une voiture avec neuf migrants à bord a foncé à Calais sur des CRS pour échapper à un contrôle, faisant un blessé léger parmi les fonctionnaires avant d'être arrêtée, a-t-on appris auprès de la préfecture du Pas-de-Calais.

Vers 20h15, une berline allemande a foncé sur un barrage de CRS à Calais. Elle a accéléré pour se frayer un passage parmi les CRS et ainsi éviter un contrôle dans la zone industrielle proche de la rocade menant au port de Calais.

«Le véhicule a touché un CRS, blessé légèrement au genou, et les CRS ont fait usage de leurs armes», réussissant à le stopper, a fait savoir une source préfectorale citée par l'AFP. Cinq coups de feu ont été tirés, selon une source syndicale.

#Calais : un barrage de CRS forcé, un passeur et neuf migrants interpellés https://t.co/eVnTUP5mDIpic.twitter.com/KdAqRX4bif — La Voix Calais (@VDNCalais) 25 novembre 2017

Neuf migrants – six Irakiens et trois Afghans parmi lesquels on compte de probables passeurs– ont été interpellés.

5 migrants blessés par balle et un barrage de CRS forcé par un passeur aujourd’hui à #Calais. Quand allez vous, @EmmanuelMacron@gerardcollomb, prendre enfin conscience de la situation ? Stop à l’immobilisme et à l’abandon du territoire ! #circo6207 — Pierre-Henri Dumont (@phdumont) 25 novembre 2017

L'incident n'est semble-t-il pas lié aux échanges de coups de feu survenus entre deux groupes d'Afghans, peu avant 18h samedi 25 novembre à Calais, a souligné la source préfectorale.

Cet affrontement, probable règlement de comptes entre passeurs, a fait cinq blessés dont l'un à l'abdomen. Les forces de l'ordre ont ensuite sécurisé le secteur, où se trouve un centre d'accueil du Secours catholique.

Lire aussi : Des CRS contraints de quitter leur hôtel après l'arrivée des migrants qu'ils avaient expulsés