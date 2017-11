MoiÀ13ans: la ministre de la Justice pourrait baisser l'âge de consentement sexuel, Twitter riposte

Non Nicole Belloubet à 13 ans ce n'est pas "envisageable" de consentir à un acte sexuel.

Nous voulons une loi stricte et simple:Interdiction aux majeurs d'avoir des relations sexuelles avec des mineurs -15 ans

Entre 13 et 15 ans, on est encore un enfant!#moià13ans@AndreaBescondpic.twitter.com/qepiwZDHcO