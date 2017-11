«Touche pas à mon poste» : malgré les polémiques, Hanouna est maintenu chez Canal+ jusqu'en 2021

L'animateur vedette de «Touche pas à mon poste» va continuer à collaborer jusqu'en 2021 avec C8 et le groupe Canal+, malgré une saison dernière plombée par des polémiques et des sanctions, et des audiences malmenées depuis la rentrée.

Une porte-parole de C8, chaîne gratuite du groupe Canal+ sur laquelle officie Cyril Hanouna depuis sept ans, a confirmé à l'AFP que le contrat signé par l'animateur-producteur et courant jusqu'en 2019 avait été prolongé de deux ans, confirmant une information du site jeanmarcmorandini.com.

Je vais rester deux ans de plus dans le groupe Canal+, j'en suis très heureux car c'est ma famille et on ne quitte pas sa famille

L'animateur et producteur va donc continuer, via sa société de production H2O, à alimenter en programmes le groupe Canal+, et en particulier C8, jusqu'en 2021. «J'ai envie de rester ici», a assuré peu après Cyril Hanouna, en direct dans son émission sur C8. «Je vais rester deux ans de plus dans le groupe Canal+, j'en suis très heureux car c'est ma famille et on ne quitte pas sa famille», a-t-il commenté sobrement.

Contrat en or

Fin 2015, le patron de Vivendi et Canal+, Vincent Bolloré, avait révélé lors d'une audition au CSA avoir accepté de débourser au total un pactole de 250 millions d'euros sur cinq ans, soit 50 millions d'euros par an jusqu'en 2019, pour conserver son animateur vedette.

Un contrat en or qui s'explique par le succès de Touche pas à mon poste (TPMP), un programme dédié à l'univers de la télévision où Cyril Hanouna, qui a fêté ses 43 ans en septembre, déploie une énergie inépuisable pour faire le pitre et divertir ses «fanzouzes», les fans qui l'adulent sur les réseaux sociaux.

Lancé par Cyril Hanouna en 2010 sur la chaîne publique France 4, TPMP avait été transférée en 2012 sur D8, chaîne du groupe Canal+ rebaptisée depuis C8.

L'émission, diffusée en direct tous les jours entre 19h et 21h, s'est imposée au fil des ans comme la locomotive des audiences de C8, drainant près d'un million et demi de téléspectateurs en moyenne la saison dernière.

Polémiques

«Baba» (surnom officiel de l'animateur) espérait même atteindre les deux millions de téléspectateurs, une barre qu'il avait frôlée à plusieurs reprises par le passé. Mais la saison 2016/2017 de l'émission a été marquée par des polémiques à la suite de plusieurs séquences controversées, dont un canular jugé homophobe diffusé en mai, qui avait entraîné une avalanche de plaintes.

Des affaires qui se sont soldées par plusieurs lourdes sanctions du CSA, dont une amende de 3 millions d'euros prononcée en juillet, et qui ont font fuir certains annonceurs.

Après la coupure estivale, Cyril Hanouna a repris TPMP à la rentrée avec une formule remaniée et un panel d'intervenants en partie renouvelé. Mais ses audiences ont globalement reculé par rapport à l'an dernier et sont régulièrement dépassées en deuxième partie (20h-21h) par Quotidien, l'émission de Yann Barthès diffusée sur TMC.

En octobre, la part d'audience moyenne de C8 (tous programmes confondus) a ainsi reculé de 0,4 point par rapport à un an plus tôt, tombant à 3,2% et se retrouvant à égalité avec TMC.

