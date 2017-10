«Ennemi d'Allah» : après Lionel Messi, Daesh menace Didier Deschamps

Dans un photomontage de l'un des organes de propagande de Daesh, le sélectionneur de l'équipe de France est représenté en otage sur le point d'être exécuté et décrit comme un «ennemi d'Allah».

Le capitaine de l'équipe de France championne du monde en 1998 et actuel sélectionneur de l'équipe de France de football, Didier Deschamps, est menacé par Daesh. Dans un photomontage, diffusé par la Wafa Media Foundation, l'un des organes de propagande de l'organisation terroriste, les djihadistes qualifient le patron des Bleus d'«ennemi d'Allah» et appellent des «loups solitaires» à commettre des attaques terroristes lors de la Coupe du monde de football 2018, qui se déroulera du 14 juin au 15 juillet en Russie.

C'est le site américain SITE, observatoire des contenus diffusés par les groupes extrémistes et terroristes, qui a repéré le 27 octobre ce montage photographique faisant figurer Didier Deschamps en mauvaise posture.

On y voit le sélectionneur menotté et vêtu de la tenue orange désormais caractéristique des otages condamnés à mort par le groupe terroriste, tandis qu'un homme cagoulé pointe une arme sur sa nuque. L'image promet en légende de continuer à «terroriser» les ennemis de l'Etat islamique et de «ruiner [leurs] vies».

Cette image de propagande a été diffusée initialement par la «Wafa media foundation», présentée dans la presse comme un organe de propagande de Daesh.

Lionel Messi également menacé

L'Etat islamique avait déjà menacé le joueur Lionel Messi, le 25 octobre. Le canal de propagande de Daesh avait alors relayé un photomontage sur lequel figurait le célèbre joueur argentin, également vêtu de l'habit orange de prisonnier, derrière des barreaux, le teint blême avec une larme de sang, accompagné d'une simple phrase : «Vous combattez un Etat qui ne connaît pas le mot échec.»

