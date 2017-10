La Russie nomme un nouvel ambassadeur en France, «un signal important» pour Macron

Vladimir Poutine vient d'officialiser la nomination d'Alexeï Mechkov en remplacement d'Alexandre Orlov au poste d'ambassadeur de Russie en France. Emmanuel Macron avait déjà chaleureusement salué cette décision annoncée depuis plusieurs semaines.

Le président russe Vladimir Poutine a nommé Alexeï Mechkov nouvel ambassadeur de Russie en France le 23 octobre. Celui-ci remplace Alexandre Orlov, nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire en France en 2008.

L’ancien vice-ministre russe des Affaires étrangères, Alexeï Mechkov, supervisait jusqu'à ce jour la coopération avec l'UE, l'OSCE, l'OTAN et le Conseil de l'Europe au sein du ministère des Affaires étrangères russe. De 2004 à 2012, il dirigeait la mission diplomatique russe en Italie et en République de Saint-Marin. Le diplomate parle couramment trois langues – anglais, italien et espagnol – et jouit d'une excellente réputation dans les sphères diplomatiques.

Cette nomination n'est pas une surprise : le processus d’obtention d’un visa diplomatique pour Alexeï Mechkov était déjà en cours depuis plusieurs semaines, cette démarche nécessitant l’agrément de principe du gouvernement français. La candidature d’Alexeï Mechkov avait d'ailleurs été approuvée par la Douma (chambre basse du parlement russe) et par le Conseil de la Fédération (chambre haute) en juin dernier.

«Un signal important» pour Emmanuel Macron

Lors d'une conférence de presse le 30 août dernier, la nomination d'Alexeï Mechkov avait été saluée avec enthousiasme par le porte-parole du gouvernement français, Christophe Castaner, au nom d'Emmanuel Macron. «Le président de la République a voulu souligner la qualité de la personnalité d'Alexeï Mechkov, qui va remplacer Alexandre Orlov», avait-il déclaré.

«C'est, pour la France, un signal important de voir un diplomate de ce niveau très exceptionnel prendre un poste comme celui de Paris», avait par ailleurs ajouté Christophe Castaner.

En effet, Alexeï Mechkov est réputé pour être à la fois un fin connaisseur de la culture et de l'histoire françaises et un promoteur convaincu du dialogue franco-russe. En 2015, lors de l'assemblée générale de l'association Dialogue franco-russe, il avait vanté l'importance des discussions entre Paris et Moscou «malgré les difficultés récemment rencontrées», évoquant notamment les sanctions de l'Union européenne contre la Russie.

En effet, si les dossiers qu'aura à traiter Alexeï Mechkov sont loin d'être exempts de divergences entre Paris et Moscou, les signes d'un possible réchauffement des relations franco-russes se multiplient depuis quelques mois. D'après des sources proches de la présidence, Emmanuel Macron envisagerait même de se rendre au Forum économique de Saint-Pétersbourg en 2018.

Lire aussi : Que risque l'artiste russe Pavlenski, réfugié en France, après avoir mis le feu à une banque ?