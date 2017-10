Médecins et infirmiers pourront-ils bientôt dénoncer leurs patients soupçonnés de radicalisation ?

Une nouvelle proposition de loi visant à modifier le secret professionnel des personnels médicaux, sociaux ou éducatifs pour signaler les individus suspectés de radicalisation : un encouragement à la délation ou un outil pour sauver des vies ?

«Aujourd'hui, nous payons le déni du réel», lit-on dans la présentation d'une nouvelle proposition de loi à vocation anti-terroriste déposée par 17 députés Les Républicains (LR) et enregistrée à la présidence de l’Assemblée nationale, le 3 octobre 2017.

Pour s'adapter aux évolutions liées à la radicalisation de certaines personnes, cette proposition demande l’adaptation du secret professionnel dont peuvent se prémunir les assistants des services sociaux, les infirmiers, les puériculteurs, les sages-femmes, les médecins, les psychologues, les éducateurs de la petite enfance ou les conseillers en économie sociale et familiale, afin de ne pas répondre aux questions des autorités.

A l'origine, le secret professionnel a pour vocation de «protéger l’intimité des personnes, instaurer et maintenir la confiance avec le patient». Mais «aujourd'hui, les récentes attaques terroristes nous poussent à nous interroger sur leur prévention et leur détection en amont», expliquent les auteurs de cette proposition de loi.

«[Les professions concernées par le secret professionnel] sont bien souvent en première ligne avec des individus radicalisés ou en passe de radicalisation. L’état du droit actuel ne permet souvent pas de réellement appréhender la radicalisation en amont, ces professionnels se trouvant démunis concernant sa signalisation et l’imprécision des dérogations au secret professionnel», poursuit la proposition de loi.

© Capture d'écran : assemblee-nationale.fr

«Cette proposition de loi vise à permettre aux médecins, aux professionnels de la santé ou de l’action sociale, et aux enseignants et personnels éducatifs de se tourner vers le préfet dès lors qu’ils constatent auprès d’un patient un faisceau d’indices tendant à prouver sa radicalisation en cours ou advenue», poursuit le texte.

Actuellement, seuls les professionnels de santé peuvent dans certains rares cas dénoncer une personne radicalisée : si, et seulement s’il a «la sensation d’un danger imminent et avéré.» Ils peuvent également signaler un mineur supposé en voie de radicalisation.

Encouragement à la délation ou outil pour sauver des vies ?

Députée de la 4e circonscription de Haute-Savoie, Virginie Duby-Muller, l'un des auteurs de la proposition, avait déjà déposé une première proposition de loi dans ce sens en mai 2016, sans effet.

La députée trouvait que les textes actuels ne suffisaient pas. «J’ai notamment été interpellée par des assistantes sociales qui estimaient ne pas être suffisamment protégées en cas de signalement [d'un cas de radicalisation]», avait expliqué Virginie Duby-Muller en avril 2017, citée par le site de La Croix.

Les éléments physiques ne risquent-ils pas d’être la première cause des signalements ? N’y aurait-il pas de risques d’abus de dénonciation ? Antoine Guillet, fondateur du site Secret Pro qui s'adresse aux professionnels du travail social et médico-social, en est convaincu. «Cela ouvre la porte, sous le sceau de la lutte contre le terrorisme, au signalement de comportements jugés comme déviants aux autorités sur la base d’une norme d’attitudes, de modes de vie et de pratiques religieuses», avait-il écrit en réaction à la première proposition de loi, du 30 mai 2016. L’auteur soulignait en outre que le travail social effectué pour détourner les personnes susceptibles de se radicaliser risquait d'être anéanti par la levée du secret professionnel.

