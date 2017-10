«L'islamosphère» : avant même sa sortie en kiosque, la Une du nouveau Figaro Magazine fait polémique

La révélation sur internet de la Une et d'une double page du prochain numéro du Figaro Magazine, désignant nommément «les agents d'influence de l'islam» en France, a d'ores et déjà suscité de vives réactions sur Twitter.

Un certain nombre de personnalités politiques et d'internautes se sont indignés de la Une (provocatrice ?) du prochain Figaro Magazine, qui sortira en kiosque le 6 octobre, et qui opère selon eux un amalgame douteux entre islamisme et islam. Baptisé «L'islamosphère, enquête sur les agents d'influence de l'islam», le numéro semble établir une liste d'intellectuels, de journalistes et personnalités médiatiques faisant supposément la promotion de l'islam en France ou ayant des liens avec des organisations et personnalités communautaires.

Parmi elles se trouvent pêle-mêle, selon les extraits diffusés sur Twitter, des personnalités politiques telles que Benoît Hamon, Danièle Obono ou Philippe Poutou, l'économiste Emmanuel Todd, le géopolitologue Pascal Boniface (qui fut par ailleurs un cadre du Parti socialiste), le journaliste créateur de Mediapart Edwy Plenel, le philosophe Edgar Morin ou encore l'islamologue Tariq Ramadan.

Les mêmes qui réprouvent le terme d'islamophobie inventent "l'islamosphère"... 😞🤔 pic.twitter.com/zIEghJS3hN — Diaby Lamine (@diablam) 5 octobre 2017

Sitôt connue, la Une du magazine n'a pas manqué de faire réagir, notamment pour son usage du mot «islam», faisant référence donc à toutes les composantes du culte musulman, sans aucune nuance.

On remarque le glissement sémantique ces derniers temps où il est plus question de islamiste mais islamique/musulman — Desertup #كلنا_قطر (@Desertup) 5 octobre 2017

Le blog communautaire musulman francophone Al-kanz a ainsi fait un parallèle polémique sur Twitter entre Le Figaro Magazine et le journal collaborationniste Je suis partout, qui avait pour habitude de pointer du doigt des personnalités publiques durant l'occupation nazie en France.

Voici •Je suis partout• 2017

Morin

Haas

Boniface

Plenel

Ramadan

Diallo

Poutou

Hamon

Todd

Obono

sont des « agents d’influence de l’islam » pic.twitter.com/EPuZv3EZ4W — Al Kanz (@Alkanz) 5 octobre 2017

Le directeur de l'association française de défense des droits des musulmans Collectif contre l'islamophobie en France (CCIF), Marwan Muhammad, a quant à lui aussi réagi à l'usage du néologisme «islamosphère», provenant selon-lui des mêmes personnes qui critiquent l'usage du terme «islamophobie».

Ça fait un AVC qd on parle d'islamophobie mais ça invente sans pression:

-islamofascisme

-islamobraqueurs

-islamogauchiste

-islamosphère

... — Marwan Muhammad (@_MarwanMuhammad) 5 octobre 2017

Les Unes de Marianne et Valeurs Actuelles également sujettes à controverse

Cette Une polémique du Figaro Magazine à l'ambiance graphique anxiogène n'est pas la seule à avoir fait réagir sur la toile ces derniers jours. Les Unes des hebdomadaires Marianne et Valeurs Actuelles, dont les lignes éditoriales sont pourtant décrites comme divergentes (le premier étant progressiste et de gauche, le second conservateur et de droite), ont toutes deux la menace djihadiste comme thématique, misant là encore sur des accroches choc.

Obsessions françaises hebdomadaires. pic.twitter.com/wvoeXKplbV — Julien Salingue (@juliensalingue) 5 octobre 2017

L'hebdomadaire Marianne, qui doit paraître le 6 octobre, tance l’aveuglement face au danger islamiste via une caricature, tandis que le numéro de Valeurs actuelles du 5 octobre évoque «La conquête islamique», un terme renvoyant là encore à l'islam de façon générale, et non précisément à l'islamisme ou au djihadisme. Autant de couvertures d'hebdomadaires qui, selon le co-animateur du site de critique des médias Acrimed, Julien Salingue‏, résume ni plus ni moins les «obsessions françaises» de la presse hexagonale.

Lire aussi : Terroriste «martyr» : la suppléante de Ruffin épinglée pour son «soutien total» à Sonia Nour