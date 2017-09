Huée par le public, Angot quitte le plateau d'ONPC en rage pour se réfugier dans sa loge

D'après l'Express, la nouvelle chroniqueuse de l'émission de France 2 On n'est pas couché a dû quitter le plateau sous les huées du public durant l'enregistrement de l'émission, avant de faire une crise de nerfs dans sa loge.

L'enregistrement de l'émission On n'est pas couché animée par Laurent Ruquier sur France 2 ne n'est pas déroulé comme prévu. La chroniqueuse Christine Angot, qui a remplacé Vanessa Bugraf en début de saison, a déserté le plateau avec fracas après avoir été huée par le public, nous informe l'Express.

Huée par le public, Christine Angot quitte le plateau d'On n'est pas couché https://t.co/6rTJQtGwyBpic.twitter.com/PKjpYPZrhz — L'Express (@LEXPRESS) 29 septembre 2017

L'incident, qui a eu lieu dans la soirée du 28 septembre, s'est déroulé après un violent échange avec Sandrine Rousseau, auteur d'un ouvrage portant sur l'agression sexuelle dont elle aurait été victime de la part de l'élu écologiste, Denis Baupin.

Après avoir expliqué avoir envie de donner aux femmes des outils pour se faire entendre, Sandrine Rousseau a été prise à partie par la chroniqueuse.

Christine #Angot remplace Vanessa #Burggraf : des crises de nerfs après les crises de rire ?

➡️ https://t.co/1zgqMSWXZhpic.twitter.com/cMJKlSEeaC — RT France (@RTenfrancais) July 13, 2017

«Je vous interdis de dire ce que vous dites ! Vous ne pouvez pas parler au nom de toutes les femmes, vous auriez dû dire "je"», a alors asséné Christine Angot, elle même victime d'inceste lorsqu'elle était enfant, avant d'être huée par le public.



C'est alors que les choses ont dégénérées. La chroniqueuse a jeté ses feuilles et son verre d'eau, tout en quittant le plateau avec rage. Réfugiée dans sa loge, elle y serait restée plus de 20 minutes à hurler et pleurer avant d'accepter de revenir reprendre le tournage.

Lire aussi : Alexis Corbière et la chroniqueuse Christine Angot s'écharpent sur Dieudonné (VIDEO)