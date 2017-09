Edouard Philippe révisant dans le bureau de Jean-Luc Mélenchon, une scène cocasse évoquée en direct

Edouard Philippe et Jean-Luc Mélenchon ont brièvement commenté une anecdote soulevée par Léa Salamé lors de leur débat en direct. Etudiant, le désormais Premier ministre avait révisé tout un été dans le bureau de l'ex-sénateur socialiste...

Lors de leur face à face sur le plateau de «L'Emission politique» du 28 septembre sur France 2, le Premier ministre et le chef de file de La France insoumise (LFI) ont été quelque peu désarçonnés par l'évocation d'une anecdote méconnue par la journaliste Léa Salamé. Selon un article du Monde paru en mai 2017, dans les années 90, le jeune Edouard Philippe a passé tout un été à préparer le concours d'entrée de l'ENA... dans le bureau de Jean-Luc Mélenchon au Sénat.

Cette situation cocasse est due au fait qu'Edouard Philippe s'était lié d'amitié avec le socialiste Jérôme Guedj, lui aussi étudiant, et attaché parlementaire du sénateur du Parti socialiste (PS) Jean-Luc Mélenchon.

Cette anecdote ne semble pas avoir été oubliée d'une partie de la presse, comme l'a signalé Jérôme Guedj lui-même sur son compte Twitter. A l'approche du débat télévisé entre Jean-Luc Mélenchon et Edouard Philippe du 28 septembre, le désormais conseiller départemental de l'Essonne a en effet été sollicité par de nombreux journalistes, intéressés par cette vieille histoire de camaraderie estudiantine...

8eme appel aujourd'hui "Vous avez révisé l'ENA avec E.Philippe dans le bureau de Melenchon en 1993, comment va se passer le débat ce soir" 😩 — Jérôme Guedj (@JeromeGuedj) 28 septembre 2017

Jérôme Guedj et Edouard Philippe auraient d'ailleurs gardé des relations amicales et se fréquenteraient toujours à l'occasion. Dans le même article du Monde révélant cette anecdote, le socialiste décrit en effet l'actuel chef du gouvernement comme un homme «réglo» et «droit» et «qui ne louvoie pas».

