Les routiers en colère contre les ordonnances : blocages et opérations escargot partout en France

Le 25 septembre à l'aube, les routiers ont lancé un mouvement de grève reconductible contre la réforme du Code du travail voulue par le gouvernement. Blocages routiers et pénurie d'essence sont à prévoir. Le gouvernement affirme qu'il ne cédera pas.

Du Pas-de-Calais à Marseille en passant par Gennevilliers, les camionneurs expriment leur inquiétude et manifestent en bloquant routes, raffineries et dépôts pétroliers. La grève est reconductible, selon des responsables CGT et FO cité par l'Agence France presse.

Dès 6h, le plus grand dépôt d'hydrocarbures d'Ile-de-France, à Coignières, était bloqué par des routiers en colère.

#Coignières le plus grand dépôt d'hydrocarbures d'idf bloqué par les #routiers en colère. pic.twitter.com/lXyk4wh7cr — LINE PRESS (@LinePress) 25 septembre 2017

Des scènes similaires se déroulaient au même moment dans de nombreuses autre villes : Le Havre, Rouen, Bordeaux, Marseille, Lyon et Nantes, notamment. A Caen, en revanche, des internautes faisaient état de la levée du barrage par la police dès le 24 septembre dans la nuit. Mais une nouvelle opération escargot a repris dès 6h le lendemain.

Barrage des routiers levé par les forces de l'ordre sur le périphérique de #Caen. Les routiers cherchent une nouvelle action. pic.twitter.com/uYk66mDOkI — Bleu_BNormandie (@fbleubnormandie) 25 septembre 2017

Evoquant les blocages en cours en Ile-de-France, aux abords des dépôts pétroliers, Jérôme Vérité, numéro un de la Confédération générale du travail, CGT-Transports, s'est félicité de la réussite de la mobilisation : «Elle est à la hauteur de nos attentes», a-t-il déclaré à l'AFP. Il a ensuite précisé qu'une action était en cours à un péage près de Lyon. Pendant ce temps, au pétrolier de la Mède près de Marseille, «rien ne rentre et rien ne sort», s'est réjoui un responsable de la CGT sur place.

Les routiers CGT et Force ouvrière (FO) ont appelé à une grève reconductible. Selon eux, la réforme du code du travail menace les protections des salariés et implique une diminution de rémunération. Les camionneurs souhaitent aussi attirer l'attention que le détachement de salariés européens sur les territoires étrangers induit par une directive européenne et exprimer des revendications salariales pour les conducteurs de matières dangereuses.

Le porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner, a réagi au micro de la radio France Inter. Il a souhaité relativiser le «mouvement d'emballement» aux pompes à essence et a admis que l'inquiétude des routiers était «légitime», rappelant cependant, qu'il n'avait pas de «sucres» à distribuer aux camionneurs. Plus ferme, il a ensuite conclu : «Je les invite à ne pas bloquer la France, car c'est la plus mauvaise façon pour eux de se faire entendre.»

.@CCastaner aux routiers: "Bloquer la France est la plus mauvaise façon pour eux de se faire entendre" #QuestionsPolpic.twitter.com/aOpSCWWC6Z — France Inter (@franceinter) 24 septembre 2017

Même son de cloche pour Benjamin Griveaux, secrétaire d'état à l'Economie : «Ce n'est pas en bloquant l'économie française que nous ferons en sorte [qu'elle] aille mieux», a-t-il répété au micro de RTL, ajoutant que le gouvernement continuerait, selon lui, «à être dans le dialogue», mais aussi «à être ferme».

Les routiers n'ont, pour l'instant, obtenu qu'un engagement du gouvernement sur le maintien du dispositif de retraite anticipée dont ils craignaient la disparition, mais ils souhaitent dénoncer la perte d'une partie de leurs revenus, notamment une prime d'ancienneté représentant 6% des salaires (environ 120 euros).

