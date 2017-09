Un journaliste indépendant malmené par les Black Blocs à la manifestation contre les ordonnances

Gaspard Ganz, journaliste indépendant fondateur du site Taranis News, a été pris à partie par des manifestants cagoulés lors de la mobilisation contre la réforme du code du travail, une jeune activiste lui assénant notamment un coup de pied.

«Tout va bien... Beaucoup de bruit pour rien. C'est une crise de paranoïa fratricide de la frange la plus débile du Black Bloc», a tenu à préciser sur Twitter Gaspard Ganz, journaliste propulsé sur les réseaux sociaux par sa couverture du mouvement Nuit debout en 2015 et 2016, et fondateur du site d'information Taranis News.

Tout va bien… Beaucoup de bruit pour rien. C’est une crise de paranoïa fratricide de la frange la plus débile du blackbloc. On est plusieurs — Gaspard Glanz (@GaspardGlanz) 21 septembre 2017

Le journaliste a été pris à partie par des manifestants au visage masqué, qu'il qualifie de membres des Black Blocs (terme désignant ces regroupements informels d'activistes anticapitalistes, anarchistes et altermondialistes, souvent violents, lors des manifestations). Le correspondant de RT France a pu filmer la scène, survenue lors de la mobilisation contre les ordonnances sur la réforme du code du travail du 21 septembre, à Paris.

Un journaliste de @TaranisNews est éjecté manu militari par des militants masqués pic.twitter.com/qxonhk9vZS — Lucas RT France (@lucas_rtfrance) 21 septembre 2017

«Après s'être entretués entre orgas [organisations], le [Black Bloc] se met à dos des alliés», regrette Gaspard Glanz dans une série de tweets indignés.

#FrontSocial Chasse aux journalistes, à 50 contre 1, dans le dos… Après s’être entre-tué entre orgas le bblock se met à dos des alliés 👏👏 — Gaspard Glanz (@GaspardGlanz) 21 septembre 2017

Ses soi-disant alliés semblent reprocher à Gaspard Glanz le fait que certaines de ses images auraient été utilisées dans des enquêtes policières. «Citez-moi une seule affaire ou mes images sont dans un dossier sans y avoir été mis par un avocat, avant de me traiter de poucave [délateur]. Bouffons», tweete ainsi le journaliste indépendant à l'endroit des activistes qui l'ont malmené.

Citez-moi une seule affaire ou mes images sont dans un dossier sans y avoir été mis par un avocat, avant de me traiter de poucave. Bouffons. — Gaspard Glanz (@GaspardGlanz) 21 septembre 2017

«La prochaine fois, quand y aura pas de journalistes pour témoigner des violences policières parce qu’ils auront été virés, faudra pas pleurer», conclut-il. A suivre...

