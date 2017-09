Découvrez L'Avis continu, l'émission de RT France pour décrypter l'actu politique (VIDEO)

Au programme de ce premier numéro de L'Avis continu : la réforme du code du travail, la mobilisation sociale qu'elle provoque, ses conséquences pour l'économie française... et pour Emmanuel Macron.

C'est le premier grand chantier lancé par le gouvernement et il suscite déjà de vives oppositions : la révision du code du travail marquera à coup sûr le quinquennat du président. D'autant que l'issue du conflit social qui s'ouvre pourrait bien déterminer la suite d'un mandat qu'Emmanuel Macron a déjà promis riche en réformes...

L'Avis continu vous livre les clés pour comprendre l'essentiel des enjeux de cette réforme tant décriée. Que contient-elle ? Qui s'y oppose et pourquoi ? Quelles différences et quelles similitudes avec la loi El Khomri ? Pour ce premier numéro, Oleg Shommer reçoit Pierre Lévy, politologue, rédacteur en chef du mensuel Ruptures et ancien syndicaliste, qui nous livre son avis sur le contenu et les conséquences de la réforme.

