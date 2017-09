Jean-Pierre Pernaut, les migrants et les sans-abri : «Si j'avais à le redire demain, je le redirais»

Le présentateur du 13 heures de TF1 s'est encore expliqué sur ses propos polémiques de 2016. En cause, le lien établi entre deux reportages : l'un sur le manque d'hébergement pour les SDF et l'autre consacré à l'ouverture d'un centre pour migrants.

Près d'un an après son enchaînement entre un sujet consacré au problème des sans-abri en France et l'ouverture d'un camp d'hébergement de migrants à Paris pour loger des migrants, le présentateur du 13 heures de TF1 Jean-Pierre Pernaut s'est encore justifié, cette fois sur le plateau de l'émission Salut les terriens ! diffusée ce 9 septembre 2017. «Sur les migrants : on ouvre la campagne hivernale des SDF avec des gens dans un reportage qui pleurent parce qu'il n'y a pas de place [...] et le même jour, on ouvre un camp de migrants à Paris», a détaillé le journaliste, face à Thierry Ardisson et sous l'œil de Laurent Baffie, inoxydable intervenant de l'émission.

Jean-Pierre Pernaut et sa phrase opposant migrants et SDF au JT: "Si j'avais à le redire, je le redirai" #SLThttps://t.co/ociW2neilopic.twitter.com/gWn51qjBjc — David Perrotin (@davidperrotin) 9 septembre 2017

«J'ai mis les deux informations côte à côte, conclusion : on m'a accusé d'avoir voulu les mettre en opposition», a-t-il encore plaidé, «non, j'ai fait mon travail de journaliste». «Même le CSA s'en est occupé, parce que maintenant le CSA regarde beaucoup toutes les conneries qu'on peut lire sur les réseaux sociaux», s'est-il encore rappelé avant d'ajouter : «Si j'avais à le redire demain, je le redirais.»

Bravo Jean Pierre Pernaut pour cette remarque très juste ! pic.twitter.com/bykhk6jq4p — Totoff (@CharlesTelmar) 11 novembre 2016

En novembre 2016, Jean-Pierre Pernaut avait suscité une vive polémique en liant la question du logement des migrants à celle des SDF ne parvenant pas à trouver un abri pour la nuit auprès du 115. «Voilà, plus de place pour les sans-abri mais en même temps les centres pour migrants continuent à ouvrir partout en France», avait-il constaté entre deux reportages.

