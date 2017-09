François Hollande désigné président de la fondation «La France s'engage»

L'ancien président, peu loquace depuis la fin de son mandat, va officiellement prendre les rênes d'une fondation née d'un programme lancé en 2014. Une façon pour l'ex-dirigeant de renouer avec les actions «qui font bouger la France».

L'ancien chef de l'Etat français, François Hollande, devient officiellement ce 5 septembre président de la fondation «La France s'engage», un projet dont la vocation est de soutenir l'innovation sociale, d'après un communiqué de la fondation.

«La France s’engage est un projet que j’ai lancé comme président de la République et qui se poursuit aujourd’hui dans le cadre d’une fondation. Je continuerai à accompagner et valoriser les initiatives qui font bouger la France et qui témoignent que le meilleur de l’innovation peut bénéficier non seulement à l’économie, mais aussi à la solidarité. La cohésion sociale et nationale ont été, et seront toujours, au cœur de mon action», a déclaré l'ancien président, cité dans le communiqué.

Un budget annuel de 30 millions d'euros

Déclarée d'utilité publique en mars, la fondation prolonge le programme du même nom initié en 2014 par l'ancien chef de l'Etat et porté par l'ancien ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports Patrick Kanner, visant à identifier et soutenir des initiatives socialement innovantes.

Dotée d'un budget de 30 millions d'euros annuels (dont 16,5 millions venant des fondateurs privés BNP, Total, Andros et Artemis, 8,5 millions d'argent public et environ 5 millions sous forme de moyens techniques ou humains mis à disposition par les partenaires), la fondation est en train de recruter une équipe de huit personnes. Parmi elles, son directeur général Jean Saslawsky, un ancien de l'association Médecins du monde et de l'organisation humanitaire Action contre la faim, nommé en juillet.

La fondation sera hébergée à la Station F, le plus grand campus de start-up au monde, fondé par le patron de l'opérateur Free, Xavier Niel, et situé sous la Halle Freyssinet à Paris, dans le XIIIe arrondissement.

«La France s’engage» représente aujourd'hui «une communauté de plus de 150 associations, ONG, fondations et entreprises de l’Economie sociale et solidaire».

