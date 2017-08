«Une génération qui n'arrête jamais» : le maintien de Hollande dans la vie politique désole Twitter

L’ancien chef d'Etat, en retrait depuis la fin de son mandat, a confirmé dans une interview qu’il ne se retirait pas de la scène politique et qu'il révélerait «à un certain moment» ce qu'il avait à dire. L'annonce a fait réagir la Toile.

Dans un entretien accordé à TV5 Monde, ce 23 août, l'ancien chef de l'Etat François Hollande a levé le doute sur son éventuel retrait définitif de la vie politique. En effet, l'ex-locataire de l'Elysée a confirmé qu'il n'abandonnait pas cette dernière. «Même quand j'ai décidé, pour les raisons que j'avais indiquées, de ne pas me représenter [à l'élection présidentielle de 2017], il y avait une situation qui me paraissait trop dangereuse, j'avais dit que je ne me retirerai pas de la vie politique», a déclaré l'ancien président. Il s'agira, pour le prédécesseur d'Emmanuel Macron, de dire «à un certain moment» ce qu'il a à dire, «sous des formes diverses», sans jamais chercher à «contrarier ou empêcher» la France de se redresser.

Sur la toile, cette confirmation du maintien de François Hollande dans le débat public a soulevé des réactions négatives, nombre d'utilisateurs de Twitter, qui n'apprécient guère son bilan, ne percevant rien de bon dans cette nouvelle.

Quand les alertes infos te donnent envie de ne jamais rentrer de vacances... #Hollande#lapolitique#ausecourspic.twitter.com/qjaxmivms5 — Helene Fouquet (@HeleneFouquet) 23 août 2017

Hollande confirme qu'il n'abandonne pas la vie politique. Après son fiasco comme président il ferait mieux de partirhttps://t.co/u22sFDKcgS — Ichonoclast1 (@ichonoclast1) 23 août 2017

Des internautes ont relié cette information à la mauvaise habitude qu'auraient, en France, les hommes politique à partir pour mieux revenir.

Personne n'imagine un retour de Bush, Blair, Zapatero ou Schröder. Mais en France il y a une génération qui n'arrête jamais. #Hollandepic.twitter.com/hgcgPjHT5U — Alexandre AÏDARA (@alexaidara) 23 août 2017

François #Hollande le retour, ces mecs tu les chasses par la porte ils reviennent par la fenêtre pire que des vendeurs d’aspirateurs. — Max Chance (@MaxFleicher) 22 août 2017

D'autres ont ironisé sur les déclarations de François Hollande, comme si elles renvoyaient à quelque remake d'un film d'horreur ou à un gag digne d'un show télévisé.

Coucou ! le revoilou ! #hollande le rouleur de mécanique est de retour !

Sauve qui peut ! ⚠️⚠️⚠️ pic.twitter.com/EwqkFnyX3K — CÉSARELLA (@Twystsky) 23 août 2017

Hollande confirme qu'il n'abandonne pas la vie politique sur Orange Actualités / C'est pas Vrai !!! le retour du Boulet Au secours !!!! — martine (@beatrix160851) 23 août 2017

Certains utilisateurs de Twitter se sont demandés quel rôle éventuel pourrait exactement jouer l'ex-chef d'Etat sur la scène médiatique et politique à l'avenir.

Hollande : le retour

Quelles sont ses intentions ?

- régler des comptes ?

- reprendre sa place au PS ? — 🇫🇷#montagnette🇫🇷 (@montagnette1) 23 août 2017

Pfffff !!! Tout ça pour être encore chez #Canteloup à la rentrée#Hollande le retour de L'Usurpateur pic.twitter.com/vrIJm2bqTn — Paulo13300 (@paulo13300) 22 août 2017



Les propos de l'ancien président ont même fait réagir certains responsables politiques, comme Eric Coquerel, député France Insoumise, qui a ironisé : «Hollande ? C'est qui déjà ?»

Hollande ? C'est qui déjà ? — Eric Coquerel (@ericcoquerel) 23 août 2017

Le sénateur (Les Républicains) Roger Karoutchi a quant à lui prédit des «vacheries» de la part de François Hollande – réputé pour son goût des facéties – à l'égard de l'actuel exécutif.

Nous voilà rassurés,Hollande annonce qu'il reste dans la vie politique et qu'il s'exprimera sur Macron et le Gvt..Vacheries garanties.. — Roger KAROUTCHI (@RKaroutchi) 23 août 2017

Pas plus tard que le 22 août, en effet, depuis le festival du film francophone d'Angoulême, François Hollande avait adressé un message d'avertissement à son successeur, le mettant en garde contre les «sacrifices» inutiles que celui-ci demanderait aux Français.

