62% des Français insatisfaits des cents premiers jours de la présidence Macron

Trois mois après sa prise de fonctions, Emmanuel Macron peine à convaincre l'opinion publique. Selon un nouveau sondage, plus de six Français sur dix ne sont pas satisfaits de l'action du président de la République.

62% des Français se disent insatisfaits de l'action d'Emmanuel Macron durant les trois premiers mois de son quinquennat, selon un sondage Harris Interactive diffusé le 16 août.

Seules 37% des personnes interrogées sont d'un avis contraire, et 1% refuse de se prononcer. Les sympathisants du Front national (94%), du PCF et de La France insoumise (87%) sont les moins satisfaits de ce début de quinquennat, devant ceux des Républicains (75%) et du PS (57%), loin devant les proches de La République en marche (11%).

Les principales réformes envisagées par l'exécutif sont jugées «prioritaires» par une majorité de Français. En premier lieu la réforme du système éducatif (76%), la moralisation de la vie politique (74%), l'unification des systèmes de retraites (72%) ou, dans une moindre mesure, la réforme du code du travail (56%), selon cette enquête pour le site pour l'emploi Indeed.

Sur la réforme du code du travail, les avis sont partagés, avec 46% des personnes interrogées qui s'y disent favorables et 52% d'un avis contraire. Elles sont en revanche majoritairement opposées (63%) à la mise en oeuvre de cette loi par ordonnances, seules 35% s'y déclarant favorables.

En matière d'emploi, la lutte contre le chômage des jeunes est elle aussi jugée prioritaire par 93% des personnes interrogées, devant la facilitation du recrutement pour les petites et moyennes entreprises (91%).

L'enquête a été réalisée en ligne du 8 au 10 août auprès de 994 personnes de 18 ans et plus. La marge d'erreur est de 1,4 à 3,1 points.

Lire aussi : Moins fort que Hollande : cent jours après son élection, seuls 36% des Français satisfaits de Macron