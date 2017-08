Baisse des APL : les opposants au projet manifestent à Paris (PHOTOS, VIDEOS)

Organisée par le collectif «Pas touche aux APL», regroupant des organisations et syndicats majoritairement de gauche, plusieurs dizaines de personnes manifestent à Paris contre la décision du gouvernement de baisser les APL de 5 euros par personne.

Des dizaines de personnes battent le pavé de Paris le 31 août en fin d'après-midi pour protester contre la baisse des APL de cinq euros pour tous les bénéficiaires de l'allocation, qui prendra effet à partir d'octobre. Très impopulaire et qualifiée par le président lui-même (d'après le Canard enchaîné) de «connerie sans nom», cette mesure devrait permettre d'économiser environ 32,5 millions d'euros par mois.

Pour autant, interrogé le 3 août par les journalistes du Point sur cette baisse de cinq euros des APL, le chef d'Etat a assuré vouloir «aller plus loin», mais «seulement dans le cadre d'une transformation profonde qui doit faire baisser les loyers et dans le cadre d'une politique plus globale».

