Un homme armé d'un couteau blesse trois personnes à Marseille

Un homme de 35 ans, décrit comme déséquilibré, a attaqué au couteau et blessé légèrement trois personnes qu'il croisait au hasard, dans le centre de Marseille. La piste terroriste est écartée par les autorités.

Trois personnes ont été légèrement blessées après qu'un homme armé d'un couteau les a attaquées en plein centre-ville de Marseille.

L'homme âgé de 35 ans, «dans un état d'excitation importante», n'a tenu aucun propos à caractère islamiste, a expliqué une source policière.

Au vu de son état, il a été hospitalisé d'office, a précisé à l'AFP le procureur de la République de Marseille, Xavier Tarabeux, excluant tout acte à caractère terroriste.

Encore un "déséquilibré" à #Marseille. Je félicite notre police pour sa réactivité et je souhaite un prompt rétablissement aux victimes https://t.co/tfWZCUC2wu — Valérie Boyer (@valerieboyer13) 26 août 2017

Les attaques des trois victimes, des hommes, ont eu lieu successivement, entre 6h30 et 6h55 du matin. L'agresseur a finalement été maîtrisé et arrêté par la police municipale, a poursuivi la source policière.

Le 21 août, déjà à Marseille, un homme atteint de troubles psychiatriques, avait tué une femme et en avait blessé grièvement une autre, en fonçant en camionnette sur deux abribus distincts, semblant imiter le mode opératoire des attaques jihadistes qui ont fait 15 morts les 17 et 18 août à Barcelone et Cambrils (Espagne).

Par ailleurs, deux attaques au couteau ont eu lieu vendredi le 25 août en Belgique et au Royaume-Uni : à Bruxelles, un homme a agressé des soldats avant d'être abattu, une attaque qualifiée de terroriste par le parquet. A Londres, un homme armé d'un sabre a été arrêté après avoir blessé des policiers et crié «Allah akbar» devant le palais de Buckingham.

