Le passeur de migrants Cédric Herrou aurait été incarcéré, des documents falsifiés trouvés chez lui

Selon Valeurs Actuelles, le militant Cédric Herrou aurait été incarcéré. En perquisitionnant son domicile, retrouvé «dans un état lamentable, jonché d'excréments», les enquêteurs auraient retrouvé de fausses demandes d'asile.

Le militant Cédric Herrou, qui s'est fait connaître comme passeur de migrants vers la France, aurait été incarcéré, selon l'hebdomadaire Valeurs Actuelles. Cette incarcération fait suite à son arrestation le 25 juillet pour avoir tenté d'acheminer 156 migrants, principalement originaires du Soudan, vers Marseille.

Le militant aurait été déféré à la prison de Grasse. En outre, l'ouverture d'une information judiciaire serait imminente. Une conférence de presse aura lieu à 14h30 le 26 juillet au palais de justice de Grasse pour faire le point sur la situation.

La perquisition réalisée au domicile de Cédric Herrou aurait par ailleurs permis de retrouver plusieurs attestations de demande d'asile falsifiées. Selon les enquêteurs interrogés par Valeurs actuelles, son lieu d'habitation aurait été retrouvé «dans un état lamentable, jonché d'excréments». Sur place, des photographies et des vidéos ont été prises par les policiers, elles seront consignées dans la procédure.

Récemment photographié aux côtés du représentant de la cause altermondialiste José Bové, Cédric Herrou est un militant médiatique de la cause des migrants, dont il facilite l'accès illégal au territoire français. Arrêté pour la sixième fois depuis un an, il se défend en affirmant avoir toujours communiqué à la préfecture l'identité des migrants en question dans le cadre d'une demande d'asile : les éléments trouvés à son domicile laisseraient toutefois penser qu'il procéderait également à la falsification de documents permettant aux migrants d'effectuer des demandes d'asile. Eric Ciotti, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, a demandé il y a quelques jours à l'Etat de «faire cesser l'action de Cédric Herrou et de ceux qui le soutiennent».

Lire aussi : Des riverains murent un hôtel destiné à accueillir des migrants dans les Hautes-Pyrénées (PHOTOS)