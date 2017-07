Poussières et gravats : une église démolie à la pelleteuse pour laisser place à un parking (IMAGES)

A Sablé-sur-Sarthe, l'église Saint-Martin, désacralisée et désaffectée en 2015, est en cours de démolition. Un parking doit être construit en lieu et place de l'ancien bâtiment religieux.

A Sablé-sur-Sarthe, on s'échine depuis le 17 juillet à détruire l'église Saint-Martin, un monument centenaire construit entre 1880 et 1886. Des photographies et des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent une pelleteuse arracher des pans entiers de de l'église.

Le haut du clocher a été coupé par les ouvriers à l'aide d'une tronçonneuse et d'une meuleuse.

Démolition de l'église Saint-Martin à Sablé-sur-Sarthes

L'église, aussi appelée chapelle Saint-Martin, était désacralisée et désaffectée depuis 2015. L'édifice tombait en ruine, justifiant la démolition du bâtiment, proposée et décidée par le maire, Marc Joulaud. Sur Twitter, des internautes ont posté des photographies de l'église avant le début des travaux.

La Chapelle Saint-Martin à #Sable sur #Sarthe sera détruite la semaine prochaine pour faire place à quoi? Un parking! pic.twitter.com/eHBliKd2Y8 — Vallouve92 (@vallouve92) 13 juillet 2017

La fin de la destruction de l'église est prévue pour la semaine prochaine et les gravats devront être retirés le 22 août prochain, le site deviendra alors un parking.

